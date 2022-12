Fútbol, alcohol, mujeres y dinero: algunas de las frases célebres de Fabián O’Neill

Fabián O'Neill falleció este domingo 25 de diciembre a los 49 años tras ser internado grave un día antes. Durante su carrera deportiva jugó en Nacional, Cagliari, Perugia, Juventus y la selección uruguaya.

Antes y durante su trayectoria, regaló frases que marcan su forma de ser y son una demostración de cómo su vida se fue deteriorando.

“Tengo 39 años y ya llevo 30 tomando, es hora de parar”, dijo O’Neill 10 años atrás. El consumo de alcohol es solo uno de los temas que tocan algunas de las frases célebres de este exfutbolista que falleció este domingo.

“Largaba todos los alcoholes en cada corrida”, fue una de las que compartió en el libro Hasta la última gota de los periodistas Federico Castillo y Horacio Varolli.

En ese mismo libro también habló sobre dinero y dijo: “A mí cuando la tengo en el bolsillo me gusta poco, pero cuando no la tengo me vuelvo loco”.

O'Neill en Juventus

En una entrevista radial consignada por Montevideo Portal expresó: “Estoy arruinado, se me llevaron todo las mujeres. ¡Por vivo me arruinaron! Las mujeres te aman un rato y después si tenés 10 pesos quieren los 10, nada de dame nueve y te dejo uno”.

“El respeto es como el dólar, tiene valor en todos lados”, fue otra de sus frases.

En otra oportunidad expresó: "Cuando jugaba al futbol llegue a tener 15 millones de dólares en el banco; me lo gastaba en mujeres y alcohol, pero también le llenaba la mesa con comida a gente que lo necesitaba. Hoy que soy pobre, me cruzo con esa gente que ayudé y ni me saludan".

"Yo soy amigo del Negro Chengue, de Darío Rodríguez, de Regueiro, de Ojota. Nunca fui amigo ni nada (de Diego Forlán) si al lado de nosotros no toma, no fuma, no hace nada, entonces no podemos estar la lado de él", expresó durante una entrevista en 2013.

En 2021 su hijo Favio llegó a Peñarol y O'Neill expresó: "Si mi hijo juega en Peñarol y enfrenta a Nacional, quiero que gane Nacional. Peñarol me ofreció el triple de lo que me pagaba Nacional pero les dije que no, no soy de los que juegan en los dos", expresó.

“Acá somos todos la selección y tenemos que ir pa’delante”, le dijo a Nicolás Olivera y a Guigou en el vestuario, durante un partido de la selección uruguaya.

“En Cagliari lo hice echar, porque él me echó de una práctica”, sostuvo en una entrevista sobre el “Maestro” Tabárez.