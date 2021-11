“Tenemos que ir en búsqueda de sistemas productivos sostenibles”

Recientemente asumió un nuevo directorio en Ausid, con usted como presidente… ¿qué objetivos tradicionales persisten y que otros han ido surgiendo?

Históricamente el objetivo principal ha sido promover un uso conservacionista, económicamente viable y sustentable del recurso suelo, por intermedio de la promoción y difusión de la técnica de siembra directa (SD) como herramienta que posibilita llevar adelante esto. Eso continúa con el mismo espíritu, porque en definitiva al productor que “siente” a Ausid lo motiva la continua búsqueda de información, el innovar, aplicar y por sobre todo compartir eso distinto que está haciendo. La institución nació de los productores y su vigencia está dada por los mismos y su continua motivación por ser cada día más sustentables.

Los desafíos en la vida de una institución sin fines de lucro como la nuestra son múltiples y variados. Tenemos que lograr mantenerla desde el punto de vista económico, principalmente cuando venimos de casi dos años sin poder hacer actividades presenciales.

Desde lo productivo, estamos estableciendo líneas de trabajo que han salido de diferentes encuestas hechas a la interna de la institución, donde las respuestas van en líneas muy concretas como la rotación de cultivos (la llave para un sistema de SD) y de cultivos con pasturas, manejo de la fertilización no solo pensando en el cultivo sino en el sistema, manejo integrado de malezas pensando en los cultivos de cobertura y uno de los servicios que nos brinda conjugando el control cultural y los herbicidas e incluso el mecánico mediante el rolado de las mismas, entre otras. En eso estamos por intermedio de Ausid+, herramienta que hemos creado para canalizar los requerimientos directos de generación de información aplicada de nuestros socios y llevarlo a la práctica mediante ensayos a campo en conjunto con nuestras empresas socias proveedoras de insumos.

Por último, mantener la representatividad en diferentes ámbitos que históricamente hemos tenido, mediante el trabajo en conjunto con gremiales de productores aportando desde el punto de vista plenamente técnico, y a nivel internacional en la Confederación Americana de Asociaciones en Agricultura Sustentable (Caapas), de la cual somos socios fundadores, en este último tiempo generando mayores trabajos en común.

Hubo muchos cambios desde que Ausid se creó en 1991, ¿ha mejorado la armonía entre la sustentabilidad de los recursos y la viabilidad económica?

El término sustentabilidad figura en la misión de Ausid desde su fundación y en cierto modo ha sido el centro del trabajo en estos años, de ahí es que surge la necesidad clara de cambiar lo que se estaba haciendo (laboreo) por algo que fuera perdurable, en función de eso surge la adopción de la SD como técnica que cumpliendo todas sus condicionantes logra tener esa perdurabilidad.

En todo este tiempo se ha ido ajustando la técnica de modo que hoy la adopción es muy alta, tanto en agricultura como en agricultura forrajera, con lo cual esa armonía, o sea ese equilibrio entre proporción y correspondencia de las cosas de un conjunto, es dónde se ha ido trabajando dado qué las curvas de óptimo biológico y el óptimo económico no se cruzan, por lo tanto debemos continuar trabajando en lograr el mayor acercamiento de estas.

Hoy el término sustentable aparece casi con naturalidad en la cotidianidad a la hora de hablar de sistemas productivos, de modo que lo que surgía como un anhelo hoy es una necesidad, y en este sentido consideramos que tenemos que ir en búsqueda de sistemas productivos sostenibles, lo cual implica lo social, ambiental y económico.

¿Cómo analiza la estructura del portafolio de cultivos en el país?

Momentos de precios como el actual favorecen al sistema, el productor tiene la posibilidad de hacer agricultura de invierno y tener opciones (trigo, cebada y colza), también en verano (maíz, girasol, soja) e incluso incluir praderas en la rotación dado los buenos precios de los ganados. En años como estos realmente el suelo es el más beneficiado por esa diversificación de opciones de cultivos, por lo tanto de raíces, fechas de siembras, fertilizaciones, momentos en que se controla malezas, etcétera.

Se comienza a ver un nuevo aumento en la agricultura de invierno de la mano de trigo y cebada y sus buenos precios, pero también con colza, una muy buena opción por los momentos en los que se realizan las tareas, operativamente descomprime mucho tanto en siembra como en cosecha, es una situación muy similar a la de maíz de segunda en verano. Ambos cultivos vienen subiendo en área. Es bueno para el productor, pero en definitiva lo es para la economía, dándole una dinámica muy alta y en ciudades como las del litoral con un impacto directo.

¿Cómo evolucionó el área con base en SD y la que se hace “moviendo el suelo”, qué dice del tema compactación?

La gran mayoría del área se realiza bajo SD, lo convencional es hacer SD y no laboreo. Las chacras laboreadas año a año se ven generalmente en proporción baja y geográficamente está bastante definido dónde tienen más frecuencia. Cuando se indaga, es muy normal escuchar “la SD directa no funciona”, hay un alto factor cultural en ello y generalmente son productores que probaron la SD como técnica de siembra y no como sistema.

En cuanto a compactación de suelo, Ausid con la Facultad de Agronomía llevó adelante un FPTA de investigación en el tema, hay datos publicados, hay chacras con suelos compactados pero claramente el paso inicial es el diagnóstico objetivo, por ejemplo con la generación de un mapa de compactación y luego trabajar sobre lugares puntuales para levantar restricciones. Los efectos del uso de descompactadores son cortos en el tiempo, si se define tomar medidas concretas lo mejor es revisar la rotación que se traía y tomar acciones directas para no terminar desembocando en el corto plazo con los mismos efectos.

Con unos años ya de existencia de los planes de uso y manejo del suelo, ¿cómo evalúa esa exigencia oficial?

Desde el inicio de la instrumentación de los planes Ausid estuvo directamente involucrado, incluso con uno de los tres predios pilotos que hubo al inicio, donde se fue ajustando la metodología y la puesta en marcha.

En aquel momento se consideraba que para los productores de Ausid no era muy diferente a lo que se hacía, básicamente era “pasar a papel” aquella rotación que estaba haciendo.

Eso hoy continúa casi igual, se han ajustado algunos datos de cultivos y su impacto dentro de la ecuación.

¿Quiénes integran Ausid, como se acciona en el territorio y qué actividades proyectan?

Ausid está integrada por productores, técnicos y empresas proveedoras de insumos, la mayoría de las jornadas son abiertas a todo público, con recorridas a campo y jornadas de salón. Para el año que viene estaremos instrumentando capacitaciones en diversos temas de los sistemas productivos.

Acabamos de iniciar un FPTA de difusión sobre cultivos de servicio, es un proyecto con tres años de duración, con socios estratégicos en todo el litoral y centro, lo que nos permitirá involucrar distintas realidades, con productores y técnicos referentes de cada zona. Buscamos difundir y generar información aplicada para cada zona de todos los servicios que no pueden brindar los cultivos de cobertura, cuando los hacemos objetivamente.

Por último, con Ausid+ estamos proyectando varios ensayos para esta zafra de verano y otros ya con horizontes de más largo plazo.