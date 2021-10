The tower of Montevideo: la canción del líder de Blur y Gorillaz sobre el Palacio Salvo

El músico inglés Damon Albarn, conocido por ser el líder de las bandas Blur y Gorillaz, además de por su trabajo solista, publicó este jueves una nueva canción vinculada al edificio más icónico de la ciudad de Montevideo: el Palacio Salvo.

La canción se llama The tower of Montevideo (La torre de Montevideo), y está inspirada por la célebre construcción que el artista británico vio por primera vez en 2013 cuando vino a la ciudad para presentarse con Blur en el Teatro de Verano, en el marco del festival Primavera 0. La banda ícono del britpop se hospedó en el Hotel Radisson, por lo que el músico veía el Salvo desde su habitación.

"La torre de Montevideo tiene muchas habitaciones, algunas están vacías desde que te dejé", empieza la canción, publicada como adelanto de The Nearer the fountain, more pure the stream flows, su segundo disco como solista, que saldrá el 12 de noviembre.

En la letra también hay referencias a la historia y a la mitología del edificio. En su segundo verso, la canción dice "hace tiempo había cine y hacíamos fiestas, y la luz en la punta de la torre llegaba hasta Argentina".

La primera frase refiere al salón de bailes del edificio, que en diferentes momentos de la historia albergó fiestas y boliches, mientras que la segunda parte refiere a la intención del arquitecto del Salvo, Mario Palanti, de construir un "puente de luz" sobre el Río de la Plata entre el edificio y su gemelo en Buenos Aires, el Palacio Barolo, instalando dos faros en las torres de las construcciones que funcionarían como bienvenida a la región.

No es la primera vez que Albarn recurre al Salvo para su obra. En 2014, una fotografía suya del edificio fue la tapa del sencillo Heavy Seas of love.