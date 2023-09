Tini cantó a capela en la Bresh: críticas y preocupación por la cantante argentina

La cantante y compositora argentina Martina "Tini" Stoessel subió al escenario de la fiesta Bresh en Madrid, donde bailó con amigos, compartió algunas de sus canciones más populares con el público y se volvió viral.

Los videos de la intérprete de La triple T en la noche española no tardaron en recorrer las redes sociales. En los clips, grabados por los mismos asistentes de la fiesta, se la ve cantando algunos de sus temas más virales como Cupido y Muñecas mientras la música sonaba por los parlantes de la discoteca.

me estáis diciendo que está cantando el mejor tema del año, comiéndose un heladito y con esa sonrisa inmensa TE AMO TINI💗 pic.twitter.com/lOZszo1UIy — Marta (@LATRIPLEmla) September 2, 2023

Sin embargo, la interpretación a capela de su balada Carne y Hueso generó una serie de criticas entre los usuarios de X (antes conocida como Twitter) y preocupación entre los fanáticos de la estrella argentina.

En el video, se ve a Stoessel cantando sobre el silencio del público un fragmento de la canción. Pero, en comparación con la versión original, la interpretación de la cantante en la noche de Madrid tiene algunos problemas de entonación así como algunos espacios en blanco en lo que refiere a la letra del tema que forma parte de su último álbum, Cupido.

No sé ni que decir de verdad pic.twitter.com/aivKpNr83n — P A N T H E R (@pantherXshadee) September 2, 2023

Baby, te siento, aunque tú no estás

Estoy muriendo, y tú lo sabes

Me conoces, yo te amo

Y aunque tú me dañaste

Yo sigo estando aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto

Que yo le digo: Baby, yo te extraño tanto

Eras mi amigo

A veces pienso que hay errores que son pa' hacerte mejores

Pero este no es el caso

Recuerdá, cuando me llores, que no volveré

Los videos de su interpretación rápidamente generaron una serie de criticas por parte de los usuarios de redes sociales. Y mientras algunos lo adjudicaron simplemente a "una noche de fiesta", otros compartieron su preocupación sobre el estado de ánimo de la cantante.

En junio, durante uno de los shows que dio en Barcelona, Stoessel habló directamente con su público sobre su estado de salud y contó que pasó por un periodo difícil en relación a su salud mental.

“Gracias a ustedes. Hace tres semanas veía muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza”, comenzó a decir la artista, que se encuentra en uno de los momentos de mayor exposición de su carrera. El año pasado la argentina, por ejemplo, dio uno de los espectáculos más convocantes en el Estadio Centenario.

"Poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias”, agregó.

Algunos días antes, la argentina había mencionado sus problemas en una entrevista con El País de Madrid, en la que aseguró que llegó a creer que no podría volver a salir en público.

“Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales. No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme. Pensé en esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta”, dijo entonces.