Tini Stoessel explotó contra un hater: "Por personas como vos, terminé muchas noches sin querer despertarme"

En los últimos días, Tini Stoessel estuvo notablemente activa en las redes sociales, pero de una manera diferente a su habitual. No compartió contenido relacionado con su carrera ni imágenes de su vida personal. Durante el fin de semana, eliminó todas las fotos de su perfil de Instagram, dejando solo algunos indicios que sus seguidores interpretaron como un posible anuncio de nuevo material. Sin embargo, hasta el momento, todo quedó en el ámbito de los rumores.

Sin embargo, no dudó en expresarse claramente en X, donde sus acciones enigmáticas generaron una gran especulación. En este contexto, una usuaria la criticó, desencadenando una respuesta contundente por parte de la artista.

"Contame qué te paso de grave en la vida reina. ¿Qué te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show, ridícula", expresó la usuaria.

Stoessel notó este comentario, lo citó en su perfil y respondió: “Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada, pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones. Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer”, expresó la artista. Y concluyó: “No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro. Ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente, lo pienses dos veces”.

Tweet de Tini Stoessel

Al ver las repercusiones, la persona que había criticado borró el post, pero algunos usuarios lograron capturarla. No es la primera vez que Tini habla sobre sus problemas de salud, pero rara vez lo hace de manera tan cruda desde alguna de sus cuentas en redes sociales. Su nombre volvió a ser tendencia, pero esta vez resaltando cómo una figura de influencia puede concientizar sobre el impacto de las críticas en las personas.

Es importante recordar que en junio pasado, la cantante había revelado una serie de episodios relacionados con su salud. Durante un descanso en su espectáculo en Barcelona, la artista, entre lágrimas, agradeció a su público por el apoyo en sus momentos más difíciles.

"Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza", reveló con la voz entrecortada sobre los ataques de pánico que había experimentado. "Y poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias", expresó antes de mantenerse en silencio mientras los espectadores coreaban su nombre.

Unos días antes, durante una entrevista promocional con El País, Tini habló en detalle sobre esta situación: "Estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales. No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme", señaló en el medio español, explicando cómo encontró la fuerza para seguir adelante: "Pensé en esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta".