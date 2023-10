Tite Etcheverry y el balance del Mundial de Los Teros: “Si sos un líder de equipo tenés que levantar la cabeza y seguir”

Felipe Etcheverry fue uno de los protagonistas de Los Teros en el Mundial de Rugby. Como apertura, pateador, tomador de decisiones y líder del juego, sobre él estaban posados muchos ojos en el torneo. Y fue un Mundial con altibajos: un buen partido ante Francia, un partido ante Italia en el que empezó mal, luego recuperó con una intercepción y un drop para irse al descanso 10 puntos arriba, seguido de un muy mal arranque de segundo tiempo, que explicó parte de la derrota. Y luego un partido correcto ante Namibia y otro con errores importantes ante Nueva Zelanda, dentro de un panorama donde el equipo pudo jugar muy poco. Algunas estadísitcas lo destacan, como ser uno de los jugadores con más aisstencias del torneo, mientras que otras, como las patadas a los palos, lo ponen por abajo del promedio de Francia 2023. El Observador habló tras el partido con Etcheverry, que hizo su balance del torneo, dijo estar muy cansado física y mentalmente pero valoró como positivo su Mundial y el de Los Teros.

¿Qué balance hace del partido con los All Blacks?

En este momento un sabor medio amargo, si tomar 70 puntos no te genera nada es raro. A mí personalmente me deja un sabor amargo, no tengo mucho más para decir. Después hay muchas cosas positivas, Uruguay ha tenido un Mundial que salió a proponer, a jugar, personalmente pienso que el balance es muy bueno.

También creo que hubo un desgaste mental muy grande. Yo realmente estoy muy cansado. Yendo para atrás es un proceso muy lindo, los últimos años hubo mucha actividad, intenté jugar todo lo que pude, donde pude, seven, quince, pero genera mucho desgaste.

¿Ese desgaste, querés que te pasó factura en el rendimiento?

Sí, por ahí sí. La realidad es que yo me voy muy contento con mi rendimiento. Obviamente tuve errores. Veo el partido con Francia, salimos 27-12 jugando de igual a igual, atacando, jugando bien. Después vino Italia, un tremendo primer tiempo y obviamente el segundo muchos errores, después Namibia remontamos en el segundo tiempo en 20 minutos. Estás jugando con los mejores del mundo, vos jugas una liga que después comparás con los de al lado y los otros juegan en el Top 14, Super Rugby…

Lo importante es competir y competir bien, en un nivel que te acostumbres a jugar a algo, y que después vengas a jugar con otras selecciones y te dé un buen rendimiento. Para mi es todo aprendizaje, cuando salís a proponer hay muchas más responsabilidades que jugando más conservador. La realidad es que yo estoy aprendiendo y estoy re contento con El Mundial que hice y que hicimos también. Hay que seguir creciendo.

¿Cuánto influyeron los errores no forzados del primer tiempo en el bajón físico del segundo?

Ellos te llevan a eso. Si lo ves cómo atacan y cómo patean están constantemente tomando decisiones sobre la cara de la defensa, entonces si ven que vos subis te meten un kick. Constantemente están así y te llevan al error y obviamente cuando te meten un scrum en cinco yardas, van para delante y te atacan por afuera; son tipos que juegan muy bien y te va influyendo el anímico, te meten cuatro tries en el primer tiempo… En segundo rescato la actitud del equipo,en el entretiempo estábamos con tremendas ganas de entrar al segundo tiempo a jugar, estábamos con los mejores del mundo.

Pero después salieron al segundo tiempo y no se los vio en la misma sintonía, ¿fue cansancio?

Sí, fue cansancio. Hay muchos que jugamos muchos minutos y también ellos rotan. No tengo mucha conclusión salvo que ellos son muy buenos y nosotros somos un equipo que todavía está dando pasos cortos pero grandes y seguros. Creo que Uruguay este mundial creció mucho.

¿Cómo viste esos dos errores tuyos, el knock on y después una pelota que se va por línea de fondo?

El knock on, la verdad que no suelo hacer esos tipos de errores. Después viene un scrum, y try. El kick que sale por atrás la jugué a ir a buscar las cinco yardas. Pero por suerte me mantengo en alto, no dejo que me invadan los pensamientos negativos ante esas situaciones. Es la única que te queda si no querés seguir de error tras error. Si sos un líder de equipo tenés que levantar la cabeza y seguir.

¿Cuánto pesó el hecho de tener 10 minutos en campo rival, dos penales, van a jugar al line? Era una apuesta pero se volvieron con cero y en la siguiente ellos suman.

Sí, después del line viene un scrum, un knock on y try de ellos. En el momento te lo lamentas rápidamente, pensás ‘cómo no facturamos ahí y después ellos te facturan’. Pasa todo muy rápido. Capaz hubiese generado algo ese try, íbamos 14-0, nos poníamos 14-7, cambiaba el primer tiempo. Lo que más me sorprende es que cometes un error y realmente te lo hacen pagar. No es como contra otros equipos que por ahí te da una chance más. La verdad es que comprobé que son los mejores del mundo y es un placer jugar contra ellos y estoy contento por esta experiencia.

Llegaste al Mundial como líder de juego, ¿qué balance haces?

El balance creo que es muy positivo y estoy muy contento, pasó de todo en este mundial. Pasamos de hacer un primer tiempo tremendo contra Francia, de pelear hasta el final,marcamos 9 tries. No sé cuando Uruguay marcó 9 tries en mundiales. Con Italia nos fuimos 10 puntos arriba en el entretiempo, La gente dice “Italia pierde todos los partidos en el seis Naciones”, pero juega la URC que es ampliamente superior a nuestra Superliga. Obviamente que es muy fácil verlo de afuera, desde adentro nunca me había pasado, y muestra realmente lo importante que es la competencia y la competencia fuera del mundial. Y después contra Namibia remontamos más a personalidad que a otra cosa. Y después los All Blacks, que fueron 70 puntos duros. Yo estoy contento, muy agradecido y esto sigue.