Todo por Celeste: la niña de tres años, que nació con una rara malformación, y conmovió a un intendente

Hay casos que devienen en milagros. O lo parecen. Como la historia de la pequeña Celeste Romero.

La niña de tres años, hija de un matrimonio de escasos recursos, nació con una malformación que se llama extrofia cloacal.

La extrofia cloacal es una afección complicada y poco frecuente, explicó una nota del Children´s Hospital of Philadelphia. Ocurre durante el desarrollo prenatal de las estructuras de la parte más baja de la pared abdominal y, apuntó esta nota, sucede en uno de cada 250 mil nacimientos.

Y ocurrió en el de Celeste Romero, en el distrito de Phillips, en el departamento argentino de Junín. Provincia de Mendoza.

Un pequeño con extrofia cloacal padece malformaciones en muchas de sus estructuras abdominales: intestinos, uretra, vejiga, genitales. La vejiga puede estar dividida en dos partes y en mitad del abdomen, también el clítoris puede estar partido en dos mitades y puede sufrirse, además, de atresia anal y ano imperforado.

A pesar de un cuadro de esas características, es posible mejorar y llevar una vida "normal y feliz", como dice a Inofabe Fernando Rodeles, vicepresidente de la Asociación Viviendo con Extrofia (Vivex). La extrema precariedad de la familia Romero, sin embargo, dificultaba aún más la situación.

Pero desde el merendero de Maria Silvia, se prendió la primer luz a fines del año pasado que puso a Celeste en las redes, en el conocimiento público. María Moyano, encargada de esa institución sin fines de lucro, pidió ayuda porque la pequeña debía someterse a dos operaciones reconstructivas de pelvis, cadena y vagina.

Necesitaba leche especial para subir de peso y también requería insumos para el post-operatorio: pañales, gasas, guantes descartables, cinta hipoalergénica. "Necesitamos la ayuda de todos porque su mamá y su papá no tienen trabajo", difundió Moyano.

Por tener, no tenían casi nada. Un video de fines de 2019, mostró a la vivienda en la que habita la familia: padre, madre, un hijo mayor y Celeste. Una sola habitación, no hay baños, tampoco mesa y sillas, ni heladera. "Solo tenían una cocina y una cama de dos plazas donde el matrimonio dormía con la nena y un pequeño colchón para su hermanito", cuenta el relato de Cinthia Ruth en Infobae.

Y una cosa lleva a la otra. La publicación de Moyano llegó a Vivex y a Rodeles, que tiene un hijo al que le han practicado 25 operaciones para corregir su extrofia cloacal y se sintió tocado por la historia de Celeste.

Rodeles entró en contacto con el intendente de Junín, Héctor Ruiz, que en diciembre pasado asumió su cargo.

Enterado del caso, el intendente se comprometió a brindarle a la familia la asistencia necesaria. "Tanto el papá como la mamá atraviesan una situación educacional y sociocultural compleja. Les explicamos de la importancia de que Celeste se hiciera todos los exámenes y sea controlada permanentemente”, contó el vicepresidente de Vivex.

Y el milagro empezó a asomarse: el gobierno provincial creó un comité y designó un asistente especial para dar seguimiento a la evolución de Celeste, que requería de condiciones higiénicas para recuperarse de los post operatorios.

Ruiz, que ya no estaba en campaña, que ya había ganado su cargo, se puso a buscarle una casa a la familia Romero para que Celeste pudiera recuperarse.

El pasado 28 de agosto, menos de un año después, Ruiz, a través del Programa Vendimia Solidaria, hizo entrega de la casa autosustentable, realizada con materiales reciclados, a la familia Romero.

La presidenta de Vivex, Magdalena Otamendi, agradeció a Ruiz que cumpliera con su palabra. "Es una gran noticia porque es difícil que en estos tiempos alguien cumpla con la palabra empeñada y sobre todo porque Celeste ahora tiene una vivienda digna”, dijo,

Con esta patología se requieren especiales cuidados luego de las múltiples operaciones que tendrá y es clave tener un lugar limpio para evitar que ocurran infecciones que puedan perjudicar los postoperatorios

Celeste, añadió Infobae, se atiende periódicamente en el hospital Notti de Mendoza.