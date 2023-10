Tomás Inciarte y el cambio de puesto en Los Teros que le permitió pegar un salto en su juego

El puesto de segundo centro de Los Teros es uno de los más competitivos del plantel que disputa el Mundial de Rugby. En los dos primeros partidos fue titular Tomás Iriarte, y tuvo un rendimiento muy destacado. Ante Namibia el DT Esteban Meneses eligió rotar, y Felipe Arcos Pérea fue una de las figuras del equipo.

En esta entrevista Inciarte habla de eso, pero también de qué habló con Esteban Meneses para cambiar de puesto, y de cómo se imagina el partido ante los All Blacks.

Todos han hablado del disfrute de jugar contra los All Blacksa, pero también al mismo tiempo del disfrute hay que estar presente porque si no es un partido difícil para jugar.

Sí, es un partido durísimo, que si no estás presente la verdad es que la vamos a pasar mal. Es una selección que al mínimo error, con mínimo espacio que le das, lo aprovecha. Es clave jugar en nuestros términos y mantener la pelota.

¿Cómo es jugar en sus términos? Por ejemplo, me imagino que se van a tener que desgastar mucho menos en campo propio que la semana pasada con Namibia.

Sí, ellos tienen un tipo de juego muy territorial, que mete mucha presión post-kick. Está en nosotros lograr defendernos de eso y salir nosotros en el campo como nosotros queramos. Si se la das con tiempo tienen buenos atacantes y sabemos que lo van a aprovechar. Tenemos que tratar de pateársela, y cuando se la pateemos, que sea en nuestros términos, con buena presión. Obviamente hay que ser eficientes en todo, en algún momento sabemos que se puede dar que no pase como nosotros queremos. Pero tenemos que estar preparados para todo y ir a buscarlo

¿Cómo vas viendo tu mundial? Tuviste dos partidos de titular, con actuación destacada, y no te tocó jugar el tercero.

Muy contento, disfrutándolo al máximo, tratando de rendir el máximo cada partido que me toca. Obviamente que Namibia era un partido que todos querían estar, pero a veces hay que entender que hay otros que están en el banco con patas frescas y están al nivel también. Este partido es el sueño de cualquiera, desde chico que pensás cómo sería jugar contra Nueva Zelanda. Ahora tenemos la oportunidad y con muchas ganas de medirme individualmente y como equipo.

Particularmente en el puesto de segundo centro, es una decisión difícil para los técnicos, porque vos jugaste muy bien, entró Felipe y también.

Creo que los dos estamos a muy buen nivel. La competencia interna es lo hace a uno mejorar constantemente y también mejorar al otro. Cualquiera de los dos que juegue estamos a nivel, por eso competimos mucho entre nosotros y eso hace que nos pongamos a la altura.

Decidiste cambiar de puesto de medioscrum a segundo centro porque sentías que podías aportar más al equipo. Has crecido este año también en ataque. ¿Cómo ves es esa evolución tuya como jugador?

No te voy a mentir, al principio costó un poco, no es fácil el cambio de puesto. Pero lo habíamos hablado con el Mono (Meneses), si yo quería cambiar de puesto tenía que hacerlo con tiempo, tenía en enero, no podía hacerlo dos meses antes del Mundial. Y más sabiendo los partidos que se iban a venir por delante. A veces cambio de puesto en práctica, me sigo sintiendo cómodo los dos pero muy contento con la decisión de haber cambiado a tiempo y no haberlo hecho sobre la hora, porque creo que es lo que me permitió a mí mejorar ciertas cosas que tenía que mejorar.

¿Qué te llevas de la vida alrededor del mundial?

Se este mundial en particular creo que se vivió mucho más los estadios. Cuando jugamos a Francia fue espectacular, el himno francés y la cantidad de gente que había. También me sorprendió la cantidad de gente que había contra Namibia, fue impresionante, siempre a estadio lleno. Venimos haciendo muy buenos partidos, que lo que queríamos en el Mundial, y vamos a tener la última fecha para demostrar que podemos con competencia estar al nivel.

Más frases de Tomás Inciarte en la conferencia de prensa del maertes

Es una divina semana. Los All Blacks para cerrar el Mundial es la frutilla de la torta. Es un tremendo partido, de chiquito uno escuchaba que jugaban Nueva Zelanda y prendía la tele para oír el haka. La verdad que tenerlos enfrente, poder verlos en vivo y jugar contra ellos, es como cumplir un sueño y la verdad que está divino”.

“Son muy buenos individualmente, con muy buenas destrezas. Hay que saberlo, hay que decirlo. Das un error y lo aprovechan, juegan mucho a eso, a meter presión y recuperan la pelota y suelen marcar. Hay que tenerlo presente, hay que saber contra quién jugamos y tratar de estar lo más finos posible”.

“El plantel fue yendo en el mundial partido a partido. Es difícil ir pensar en más adelante, creo que a veces es más fácil una vez que pasó todo mirar para atrás y ver todo lo que se disfrutó y lo bueno que estuvo, y si nos plantamos bien en cancha o no”.