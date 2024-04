Nicolás Cuestas va por la heroica y correrá el domingo la maratón de Copenhague

Nicolás Cuestas se inscribió este martes para correr la maratón de Copenhague el próximo domingo, siete días después de abandonar la misma prueba en Hamburgo. El atleta uruguayo buscará así hacer su último intento para clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Cuestas, de 37 años y olímpico en Río de Janeiro 2016, sintió molestias físicas en los músculos posteriores de ambas piernas y abandonó entre el kilómetro 13 y el 14 de la maratón de Hamburgo que se disputó el domingo pasado.

Este domingo 5 de mayo es la fecha límite marcada por World Athletics, ente rector del atletismo mundial, para realizar marca de clasificación para los Juegos Olímpicos.

La marca mínima que debe hacer Cuestas para clasificar es dos horas y ocho minutos (2.08.00).

Se trata de una marca muy exigente para el atletismo uruguayo habida cuenta de que el récord nacional está en manos de Andrés Zamora en 2.10.35 desde el 23 de abril de 2023.

La mejor marca personal de Nicolás Cuestas es de 2.11.03 y data del 20 de febrero de 2022. La marcó en Sevilla.

"Su experiencia lo hizo parar a tiempo y no se lesionó", reveló el pasado domingo a Referí Martín Mañana, entrenador de Cuestas, sobre la posibilidad que quedó abierta de volver a correr una maratón, con apenas siete días de diferencia.

La distancia de la prueba es de 42 kilómetros y 195 metros. Pero Cuestas no llegó a completar 14 k el domingo pasado.

El uruguayo grabó un video que publicó en sus redes sociales el pasado domingo donde expresó sentirse con dolores musculares caminando, varias horas después de haber corrido.

Lo que dijo Nicolás Cuestas el pasado domingo

"Tenía alguna dolencia. Tuve que parar en el kilómetro 13, casi 14, porque se empezó a poner un poco duro el posterior, después en la otra, y me costaba estirar la zancada, estaba haciendo demasiada fuerza, se me estaba yendo el grupo, traté de engancharme y no pude, decidí parar, traté de volver a correr para intentar terminar la carrera con una marca decente, pero no pude porque no me lo permitía", expresó el pasado domingo en un video que publicó en sus redes sociales.

"Quería ir a tres minutos por kilómetro, pero al agarrar mi botella en el kilómetro 10, entre un grupo de 20 corredores hay que disminuir mucho la velocidad para evitar accidentes y hubo un corredor que venía atrás mío y casi me tira dos veces, no sé qué le pasó, fue a agarrar un vaso de agua, me pechó y casi nos vamos los dos al piso. Cuando termino de tomar la bebida y me dispongo a retomar el ritmo empecé a sentir el dolor. Me conozco y sabía que para tanta carrera que faltaba no iba a poder llegar en condiciones porque arriesgaba una lesión por lo que decidí parar", dijo Nico Cuestas.

"Hubo muchos malestares físicos entre los atletas, por el clima o por el circuito, no es excusa porque hay gente que corrió bien, pero un escaso porcentaje pudo correr en marcas decentes, solo los primeros siete corrieron debajo de 2.08, todos africanos, del grupo donde yo venía no quedó nadie o muchos abandonaron, casi todos los sudamericanos o latinoamericanos. Cuando paré, había un auto levantando a los pacers y me tomé uno donde venía una chica que ya había abandonado antes que yo, levantamos a otra que se había caído y estaba llorando con la pierna ensangrentada. Voy a ver si puedo correr el fin de semana que viene. Descartar los Juegos Olímpicos es una pena muy grande porque vengo luchando hace un año y medio, entrenando y compitiendo bien, pero el que ha corrido maratón sabe que también hay que tener suerte, no es solo entrenar porque a veces un dolor o una caída te pueden dejar afuera", concluyó.

Su hermano Martín, intentó la marca el domingo pasado en Porto Alegre pero registró un tiempo de 2.22.59.

El otro que lo intentó, el pasado 14 de abril, fue Cristhian Zamora quien corrió en Róterdam y logró una marca de 2.13.22.

Andrés Zamora corrió su última maratón el 27 de agosto de 2023 y dio una marca de 2.20.59 en Hungría. Luego abandonó en la prueba que disputó en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.