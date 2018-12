Top Nine: la app uruguaya que conquistó el mundo

Si usas con frecuencia Instagram a lo mejor te encontraste con personas que eligieron compartir en su timeline un resumen de su año con nueve fotos que marcaron su 2018. Ese collage se hace utilizando la aplicación Top Nine, que se ha descargado millones de veces y tiene un crecimiento promedio de 100 mil nuevos usuarios por día. Es una de las aplicaciones del momento y es uruguaya.

El equipo de Beta Labs creó Top Nine en 2016. En ese momento estaban enfocados en desarrollar aplicaciones de este tipo que eran exitosas pero que se usaban por poco tiempo. Después decidieron involucrarse en otros proyectos, dejando este tipo de aplicaciones de lado. Faltando poco para fin de año elaboraron una estrategia de marketing para reflotar esta aplicación que, además de atraer a los usuarios comunes, logró seducir a celebridades e influencers tan populares como Kylie Jenner.

“Se volvió viral. Destacaron la aplicación en sitios de Estados Unidos. Llegó a un nivel que muchos dicen que si algo no está en tu Top Nine, no pasó. Ahí están los sucesos importantes del año de cada uno”, dijo a El Observador Kevin Natanzon, cofundador de Beta Labs.

La idea no era generar una aplicación que retuviera a los usuarios, porque para eso requieren de una dedicación casi total y no es lo que hace Beta Labs. Natanzon destacó que el éxito de este proyecto les permitió crear una base de datos de tres millones de usuarios de Instagram.

“Es seguro que a mediados de enero la aplicación va a ser usada muchísimo menos. De todos modos, aunque estamos trabajando para mantener su crecimiento, no es el proyecto principal de la empresa. Nos estamos enfocando en e-commerce, utilizando tecnologías de realidad aumentada. Trabajamos para muchas empresas, principalmente de Estados Unidos. Ya hace más de un año que no nos dedicamos full time a hacer aplicaciones para el consumidor”, explicó Natanzon.

El éxito que tuvo Top Nine este año lo atribuyen a la estrategia de marketing que implementaron. No hicieron grandes cambios en la aplicación pero sí “explotó” porque tuvieron una gran difusión en medios de Estados Unidos que ellos contactaron antes de relanzar la aplicación. A través de influencers y publishers también lograron que comenzara a circular y esperan terminar el año con 3 millones de descargas, considerando solo 2018.

Están trabajando a contrarreloj para sumar nuevas funcionalidades y tienen la esperanza de poder lanzar Top Nine Videos, para que los usuarios puedan presentar sus videos más destacados. Todo este trabajo lo hicieron desde sus oficinas en Sinergia, con un equipo de seis personas. De Uruguay al mundo.