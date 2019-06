Torreira: “Estoy un poquito mejor; no sé qué me pasó pero me dejó dos días en cama”

Lucas Torreira, volante de la selección uruguaya, dijo que se recupera del estado febril que le impidió jugar el pasado lunes contra Chile y espera estar a la orden del cuerpo técnico celestes para el juego del sábado con Perú por los cuartos de final de la Copa América.

Torreira dijo a Referí: “No sé qué me pasó pero sé que me mató, me dejó dos días en cama y de a poquito me estoy recuperando”.

El estado sanitario del volante de Arsenal fue determinante para que no fuera tenido en cuenta ante Chile en el juego de la última fecha del Grupo C de la Copa América de Brasil 2019.

El lugar de Torreira fue ocupado por Federico Valverde que conformó el mediocampo celeste con Rodrigo Bentancur, Nicolás Lodeiro y Giorgian De Arrascaeta.

Torreira, en cuanto al juego del próximo sábado contra Perú por los cuartos de final del torneo, manifestó: “Estoy un poquito mejor, no del todo bien todavía porque estuve dos días en cama, con fiebre y vómitos. Vamos a tener un día más para recuperar. La verdad que de afuera se vive el partido con muchos nervios pero estoy feliz por la victoria del equipo que hizo un gran partido en todas sus líneas”.

El volante concluyó: “Chile es un gran equipo que maneja muy bien la pelota, pero estuvimos muy bien parados en todas las líneas y sobre el final tuvimos ese cabezazo del Edi que nos brindó la victoria”.