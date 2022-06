Torreira se despidió de Fiorentina: "Quería seguir, pero hubo gente que obró de mala forma"

El volante uruguayo Lucas Torreira no seguirá jugando en Fiorentina, club con el que termina el contrato el 30 de junio. El futbolista de la selección se despidió en una carta que publicó en redes sociales y donde explicó: "Sepan que hice todos mis mayores esfuerzos para poder seguir formando parte de este club, pero lamentablemente hubo quienes, obrando según mi entender de mala forma, consiguieron que esto no ocurriera y por eso me tengo que ir".

Torreira estaba a préstamo en Fiorentina. Su pase pertenece al Arsenal inglés, club al que debe retornar y negociar su próximo destino. El diario británico The Mirror informó que el jugador no está en los planes del técnico Mikel Arteta. El fraybentino también recuperó su lugar en el 11 titular de la selección uruguaya. Leonardo Carreño Lucas Torreira contra la selección de Panamá En Italia volvió a su mejor nivel y ganó tres veces el premio al jugador del mes en Fiorentina. Disputó 35 partidos, marcó cinco goles y el equipo intentó comprar la ficha de Torreira, pero no estuvo dispuesto a pagar los € 15 millones que pide Arsenal. En su carta, Torreira señaló: "Con mucha tristeza termina mi vinculación con la ACF Fiorentina, club que tanto cariño y apoyo me brindó todo este tiempo". "Gracias a su confianza pude volver a encontrar la continuidad y nivel que deseaba. Eso lo debo a mis compañeros y a toda la hinchada que nos daba energía partido a partido. Sepan que siempre dejé todo en el campo de juego por estos colores". También agradeció al personal del club. Grazie @acffiorentina 💜🥹 pic.twitter.com/WFpGxO0h8r — Lucas Torreira #LT14 (@LTorreira34) June 14, 2022