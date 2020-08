Tras ocho años, el descuento de diciembre en la factura de UTE queda sin efecto

Durante los últimos 8 años, UTE otorgó descuentos en la factura de energía eléctrica a clientes residenciales y pequeños comercios que estuvieran al día con sus obligaciones o que cumplieran con otros requisitos como hacer uso de alguna de las propuestas comerciales del ente.

Sin embargo, en el último presupuesto de la empresa aprobado días atrás, el tradicional plan UTE Premia de diciembre se suprime, según informó a El Observador la directora del ente en representación del Frente Amplio, Fernanda Cardona.

Entre 2012 y 2019 UTE destinó cada año alrededor del 1% de su facturación (unos US$ 15 millones) para la implementación de este beneficio para sus clientes.

La rebaja aplicada en la factura a pagar en el último mes del año tuvo siempre un impacto deflacionario puntual en diciembre, con efecto neutro en la medición interanual porque luego en enero se daba una suba de tarifas al quedar sin efecto la bonificación que el mes anterior hacia que bajara.

La única vez que sí impactó a la baja en la inflación fue en 2012 cuando era la primera vez que se aplicaba. Este plan había sido fuertemente cuestionado por COFE en su momento. El gremio de funcionarios del Estado llegó a acusar al gobierno del Frente Amplio de ese entonces de "manipular" la inflación para otorgar un menor aumento a los trabajadores públicos y pedía que ese plan pasará para enero.

Al quedar suspendida para este año supone una presión extra para la evolución de los precios al cierre de año. Los analistas e instituciones públicas y privadas que participaron el mes pasado de la Encuesta de Expectativas del Banco Central (BCU), esperan que la inflación cierre el año en 9,5%. En diciembre del año pasado, el rubro vivienda se abarató 5,63% por la baja en los precios de la electricidad (-21,29%) asociado a la implementación del Plan UTE Premia y del Plan Primavera y llevó a que el IPC registrara una variación nula ese mes.

En la última edición de UTE Premia realizada en diciembre de 2019 se descontó el 100% del cargo fijo y del cargo por potencia contratada a unos 950 mil clientes. A eso se sumó la implementación del Plan Primavera que estuvo vigente por tres meses.

Hasta ahora el plan se había aplicado de manera ininterrumpida, al margen que en alguna ocasión se llegó a manejar la posibilidad de recortarlo dada las restricciones económicas de las empresas públicas. Por ejemplo en 2015 durante el primer año de la administración de Tabaré Vázquez se habló de destinar solo el 0,5% de la facturación anual y no el 1%, aunque luego finalmente no hubo cambios.

Nuevos presupuestos

En un escenario marcado por el deterioro de las cuentas públicas y de acuerdo con los lineamientos dados desde el gobierno para la elaboración de los presupuestos de las empresas públicas, UTE tendrá este año una disminución de inversiones de US$ 70 millones, y de US$ 34 millones en gastos gestionables comparado con el año pasado.

A su vez, las transferencias de ganancias requeridas por el gobierno se incrementan en US$ 42 millones (48%) respecto a lo de 2019, ya que a la fecha se ordenó una transferencia de US$ 129 millones que comenzará a ejecutarse en cuotas mensuales por adelantado. Este año se prevé que la recaudación del ente energético caerá en unos US$ 160 millones debido al estancamiento del consumo de energía eléctrica.