Directora de UTE: dudo "cómo van a hacer para mantener la calidad del servicio”

El Directorio de UTE aprobó días atrás con los votos del oficialismo el presupuesto para 2020 y 2021, a partir del instructivo proporcionado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para las empresas públicas. Este año, el ente energético deberá disminuir en US$ 70 millones los recursos destinados a inversiones, y en US$ 34 millones los gastos en contrataciones, mantenimiento, tercerizaciones y bienes de consumo. Además, deberá transferir a Rentas Generales US$ 129 millones, un 48% más que en 2019. ¿Cómo incidirán las restricciones presupuestales en los planes de la empresa y en la calidad de los servicios? Lo que sigue es un resumen de la entrevista que la directora de UTE en representación del Frente Amplio, Fernanda Cardona, concedió a El Observador.