Tras anuncio de Vázquez, IMAE en Tacuarembó está trancado por reclamo de médicos

La posibilidad de que el Hospital de Tacuarembó cuente con un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) comenzó hace más de 12 años y tuvo como día clave el 13 de enero, cuando el presidente Tabaré Vázquez anunció su aprobación.

A prácticamente un mes de aquel encuentro en la Residencia de Suárez y Reyes, el IMAE que funcionará como una extensión del que está en el Clínicas, aún no está en marcha debido a la falta de acuerdo entre los hemodinamistas, la dirección del hospital universitario y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Según dijeron a El Observador fuentes de la salud, los médicos –que primero negociaron con Graciela Ubach, la directora del Clínicas, y ahora están negociando con ASSE– plantearon que para funcionar las 24 horas los 365 días del año se debía constituir un equipo de 10 hemodinamistas con experiencia, los cuales se trasladarían desde Montevideo a Tacuarembó y se encargarían de formar en un plazo de dos años a médicos jóvenes que pasarían a ser residentes.

La solicitud de los médicos fue ganar 30% más de lo que ganan en Montevideo en un cargo de alta dedicación, lo cual fue rechazado porque las autoridades del hospital consideran que esa cantidad es obscena. Actualmente, esa cifra se ubica en $ 1.340 por hora.

También discuten acerca de la forma de contratación y buscan que un 10% de la facturación bruta del IMAE vaya para proventos del Hospital de Clínicas y otro 5% para investigación.

La iniciativa permitirá asistir a unos 350.000 habitantes y la inversión en equipamiento y remodelación edilicia rondó los US$ 3 millones.

Tras negociar con Ubach, los médicos pasaron a dialogar con el gerente general de ASSE, Alarico Rodríguez, quien les realizó una propuesta similar que también fue rechazada. Ahora está preparando otra, aunque en los encuentros manifestó que no tenían posibilidad de pagarles más de lo ofrecido.

El jerarca dijo al ser consultado por El Observador que esperaba una solución a la “brevedad” y que el Sindicato Médico del Uruguay también participaba de las negociaciones. “Ellos nos presentaron sus aspiraciones, nosotros entendimos mal que podíamos contemplarlas todas, pero estamos en esas conversaciones”, señaló.

La molestia entre los médicos se hizo pública el lunes 3, cuando el cardiólogo grado 3 que trabaja en el Clínicas Rafael Mila publicó en su cuenta de Twitter que el IMAE de Tacuarembó había llegado a su final. “Con excusas absurdas, naufraga proyecto universitario. Un gobierno eficiente para desarrollos de salud privada con fines de lucro (Salto, Maldonado). Cortina de humo en Tacuarembó... Veremos qué pasa con el nuevo gobierno”, escribió.

Rodríguez rechazó que hablaran de fracaso y expresó su convencimiento de llegar a un acuerdo.

El grado 5 de cardiología, el profesor Ariel Durán, reconoció a El Observador que estaban en un momento “bastante delicado” y “negociando” entre los diferentes actores.

“Todavía no está definido, no se ha caído ni es seguro que vaya a ser. No es solo un tema de dinero, hay horarios, integración, porque es un trabajo muy especializado y no cualquier médico puede ir, se requiere experiencia. Ojalá llegue a buen puerto”, señaló.

En la discusión también intervino el expresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Julio Trostchansky, quien aprovechó su cuenta de Twitter para criticar la “burocracia” de ASSE y apuntar –sin nombrarla– contra Ubach.

“Llama la atención (la) rapidez de aprobación y puesta en marcha de IMAE cardiovasculares privados del interior del país en contraposición a burocracia de ASSE y algún jerarca del Hospital de Clínicas frenando instalación de IMAE público de Tacuarembó ¿Dónde está la defensa de los vulnerables?”, escribió y enseguida agregó que Vázquez aprobó su creación pero parecía que “algunos piensan dejarlo mal parado y no avanzar debido a sus convicciones fuera de tiempo y perimidas”.

Desde la dirección del Hospital de Tacuarembó no quisieron hacer declaraciones, al igual que las actuales autoridades del SMU.

Alejandro Cuesta, integrante de la cátedra de cardiología y exsecretario del SMU señaló que el “nudo” de la discusión era la “distribución del dinero” y que los médicos tenían buenos trabajos en Montevideo, por lo que solo con montos “muy superiores” a lo que paga ASSE se lograría. “¿Justo? Quizás no, pero es así. Los hemodinamistas seguro que no van por menos de un valor hora de cargo de alta dedicación como referencia, igual la relación laboral sería en ejercicio liberal cosa que no apoyamos”, expresó.

El cardiólogo consideró que una solución sería que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Fondo Nacional de Recursos hicieran pública la paramétrica que usan en los aranceles que pagan a los IMAE y luego ASSE pagara al personal la cuota-parte que ahí se contempla, porque en este caso no había una empresa que “mordiera”.