Tras diferencias, Manini dijo que todos los diputados de Cabildo estarán en la mesa política

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que todos los diputados de la bancada estarán representados en la mesa política del partido, que se conformará para coordinar el accionar político.

“Hubo conversaciones sobre el número de legisladores. Va a estar la totalidad”, dijo este martes entrevistado por radio Carve.

Tal como informó El Observador, los diputados de Cabildo Abierto tuvieron diferencias a la hora de designar a los representantes para la mesa política. La idea inicial que había manejado el partido era que ese órgano de discusión política estuviera conformado por los tres senadores del partido, los integrantes del gabinete y cinco de los once diputados.

Incluso, el pasado miércoles 2 de diciembre, algunos diputados de Cabildo Abierto intentaron convocar una reunión para votar a los representantes en la mesa. Sin embargo, solo cinco legisladores respondieron a esa convocatoria y la votación no se llevó a cabo.

El jueves 3, en la reunión semanal de bancada con diputados y senadores, el tema estuvo sobre la mesa pero por las diferencias existentes se decidió dejar la definición para más adelante. Ahora, Manini zanjó el tema con esta declaración y todos los diputados integrarán la mesa política.

La bancada de la cámara baja ha tenido diferencias internas en varios temas y ahora volvieron a aparecer. “Decidir los integrantes de la mesa ahora que se viene el receso es como decidir qué te vas a poner en invierno”, había dicho el diputado Martín Sodano a El Observador a pesar de que era de los diputados que intentó votar el miércoles 2.

Como en Cabildo Abierto no existen los sectores, la mesa política no se podía conformar de esa forma como sucede en otras agrupaciones políticas. “Si es por sectores tenemos que ir los 11 diputados porque no tenemos”, dijo Sodano.