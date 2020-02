Tras feriados de Carnaval y avance del coronavirus, el dólar opera con alza de 20 centésimos

El dólar avanzaba 20 centésimos para la venta en las pizarras al público del Banco de la República (BROU) en la apertura de este miércoles, tras dos días sin operaciones por los feriados de Carnaval. Al cierre del viernes el dólar se comercializaba a $ 39,20 a la venta mientras que este miércoles trepaba a $ 39,40 y a $ 37,80 para la compra.

El viernes el billete verde mayorista había operado en promedio con un aumento de 0,32% y cerró la semana con una suba de 1,24%. En lo que va de la jornada de este miércoles el Banco Central no intervenía en el mercado cambiario, según dijo a El Observador un operador de una mesa de cambio. La semana pasada hubo operaciones por US$ 184,5 millones, de las cuales US$ 37,4 millones correspondieron a compras del Banco Central (BCU) que intervino de manera directa para dar soporte al billete verde.

En Brasil, donde este miércoles el mercado opera solo media jornada luego de los feriados por Carnaval y tras el primer caso de coronavirus confirmado, el dólar avanzaba un 0,6% en su apertura mientras que el índice de la bolsa –Ibovespa- bajaba un 4%.

El país norteño confirmó este martes su primer caso de coronavirus. Se trata de una persona de 61 años que reside en San Pablo y que a mediados de febrero había viajado a Lombardía, en Italia, donde hay un importante foco del virus.

La bolsa porteña, en tanto, se desplomó un 6% en la apertura de este miércoles y el dólar mayorista subía 0,08%. Todos estos movimientos se dan luego de que entre lunes y martes las bolsas del mundo, principalmente las europeas, cayeran fuertemente por el temor de la expansión del virus y su afectación a la economía mundial.

Sin embargo, este miércoles los principales índices de Wall Street subían más de un 1%, después de sufrir su peor caída porcentual en un lapso de cuatro días en más de un año por el temor al daño económico generado por la propagación global del coronavirus.