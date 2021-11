Tras la muerte de Larrañaga, Alianza Nacional busca reordenarse para ser un “grupo mayoritario”

“Hay orden de no aflojar” se leía en folletos que simulaban abanicos la tarde de este sábado en el club Welcome, escenario del primer encuentro de Alianza Nacional (Partido Nacional) tras el fallecimiento de su líder y fundador Jorge Larrañaga (1956-2021). Con defensas a la Ley de Urgente Consideración (LUC), ánimos de fortalecer al sector para intentar ser el “grupo mayoritario”, y el convencimiento de que la seguridad mejoró con el exministro, Alianza Nacional recordó a su extinto líder y busca reorganizarse tras el sacudón de mayo.

Dirigentes y militantes de los 19 departamentos se reunieron en Montevideo para analizar la nueva situación que generó hace seis meses la partida del dirigente. Los integrantes del sector wilsonista se mostraron firmes en cumplir con “el legado de Jorge” y mantener sus ideales.

El encuentro, el primero de todo el sector desde la muerte de Larrañaga, sirvió para comenzar a reordenar la agrupación tras la sensación de desamparo que generó el fallecimiento del líder y luego de algunos alejamientos de dirigentes destacados como el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra.

“La cuesta arriba es difícil, pero siempre en estos 23 años las cuestas fueron difíciles”, dijo el presidente de Alianza Nacional, Carlos Camy. “Los sueños de Jorge Larrañaga y las propuestas pendientes continúan. El sector tiene claro cuál es el camino, tiene una definición muy clara del porvenir, y tiene un legado. Ese legado es el proyecto”, enfatizó. El sector nacionalista realizará un congreso nacional en el interior del país, en abril de 2022.

Para Jorge Larrañaga Vidal, secretario general del sector e hijo del exministro, “la casa vive y lucha”. El hijo mayor del exministro afirmó que aportará en política desde donde le “toque”, planteó que tiene que haber renovación y que deben empezar a definir el futuro.

Larrañaga Vidal explicó que este encuentro –de tres horas– partió de la necesidad de la gente que quería saber cómo sería el camino, de ahora en más. “Esta instancia nos sirve para partir y mirar hacia adelante. Armar las estrategias, las organizaciones y continuar para adelante el legado de Jorge Larrañaga”. “Ahora (estoy) con la emoción a flor de piel, con el convencimiento de que tenemos mucha raíz para seguir adelante y seguir construyendo un mejor país, darle soluciones a la gente que es de lo que se trata”, expuso.

En el encuentro estuvieron la vicepresidenta Beatriz Argimón y también el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Una de las ausencias más notorias fue la del intendente de Paysandú, Nicolas Olivera.

En palabras del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, “para delante hay que ser mejores todavía, porque es lo que quisiera Jorge”. “Como grupo tenemos esa responsabilidad. El Partido Nacional (PN), si no tiene un ala fuerte del otro lado, podrá tener el gobierno hoy pero es muy difícil pensar la que viene”, advirtió. Y ese es el desafío.

Añadió: “No nos podemos quedar hoy e irnos de acá sin saber esa responsabilidad (...) Tenemos la obligación todos nosotros de trabajar en unidad, para intentar ser el grupo mayoritario. ¿Para qué? Para que (en) este PN no nos quedemos y siempre nos conformemos con ser (gobierno) cinco años y después qué. ¿Nos vamos para casa? Hay que pensar que hay que seguir para adelante, pensar que hay que seguir siendo gobierno”, afirmó.

Leonardo Carreño

El encuentro tuvo lugar en el club Welcome de Montevideo, y se desarrolló a la tarde, durante tres horas

Además, contó que habló con el presidente Luis Lacalle Pou y le transmitió: “Mire que este sector del PN, esta alianza, lo más grande que tiene es que está de pie. Levantamos las banderas, estamos de pie”. Algunos dirigentes lanzaron críticas hacia quienes señalaron en estos meses que, con la muerte de su líder, el sector no podría seguir adelante.

En esa línea, el exalcalde de Quebracho y candidato a intendente por Paysandú (2020), Mario Bandera, llamó a “mantenerse” y a “decirle no a los buitres que andan tratando de achicarnos”. Sus declaraciones luego se comentaron entre el público, y se volvió a mencionar en el escenario el mismo concepto.

LUC: el riesgo de que los presos festejen

“El cambio que vino a traer este gobierno está en riesgo”, advirtió Larrañaga Vidal en su discurso. El director general del Ministerio del Interior, Luis Calabria, sumó que “en la LUC hay cosas de Jorge” y por eso Alianza Nacional tiene un plus a la hora de defenderla.

Recordó que fue el exministro quien impulsó al gobierno a que presentase “cuanto antes” la LUC. “Que la enviara al parlamento enseguida, porque el país necesitaba esa herramienta”. Además afirmó que “en Uruguay la seguridad mejoró porque tuvo un ministro del Interior como Jorge Larrañaga”. Ahora la policía ya no está “estática”, sino que “puede investigar”, valoró.

Leonardo Carreño

Jorge Larrañaga Vidal, hijo mayor del exministro, es secretario general de Alianza Nacional

Calabria hizo hincapié en la legítima defensa, el agravio a la autoridad policial y el cumplimiento efectivo de las penas. “Tenemos el derecho de aplicar nuestra política de seguridad, no vamos a permitir que cuestiones a la mayoría de la gente que votó el cambio. Lo tenemos que decir con tal claridad: si la LUC se deroga, se benefician los delincuentes. Y los delincuentes van a festejar porque hay por lo menos 1.300 rapiñeros que van a poder acceder a la libertad anticipada. Entonces, nosotros como larrañaguistas tenemos un compromiso extra en defensa de la LUC. Un plus en el esfuerzo”, insistió.

Por su parte, Camy agregó: “Es una buena ley, con un aval popular porque la respaldó el 60% de la población. Alianza Nacional tiene mucho en el capitulo seguridad”.

Para el secretario general del sector es necesario “desenmascarar la mentira” y “el desafío es enorme”. En su opinión, “lo artículos que se pretenden derogar significan una mejora para todos los uruguayos”. “La mentira está siempre a la orden del día, y sobre todo, quienes no tienen argumento, no dudan en recurrir a ella. Pero, un hombre recto no soporta la mentira. Por eso es que nosotros debemos desenmascararla para quienes pretender utilizarla para confundir y engañar a la gente”, expresó.

También recordó que “gracias” a su padre, su equipo y un instrumento como la LUC, “los ciudadanos honrados pudieron recuperar las calles y los policías pudieron volver a levantar la frente en alto. Y a sentirse orgullosos de ser los servidores públicos que son”. “Se sintieron respaldados por un ministro que entendió y honró su compromiso con ellos y con la ciudadanía (...) Alianza Nacional tiene que tener un rol fundamental” en la defensa de la LUC, remarcó.

En palabras de Calabria, “Jorge tenía un especial respeto por el rol del policía. Hacía entender que el policía salía de la casa cada día y no sabía si llegaba. Ese beso que le daba a la familia, quizá era el último”.

El homenaje

El 20 de noviembre de 2020, Larrañaga hablaba de honrar a la policía y le daba visibilidad a la labor policial con su discurso en un acto por el Día del Policía Caído en Cumplimiento del Deber, en Montevideo. Un año después, Alianza Nacional lo recordó y habló de su “legado”.

Un embrollo de emociones se coló entre quienes asistieron para homenajearlo: hubo aplausos, sonrisas, y lugar para la emoción, que desprendió algunas lágrimas. Incluso, hubo un pedido de la maestra de ceremonia, a que el público no llore en cada oratoria porque si no, la tarde se tornaría difícil.

Decenas de celulares se encendieron para registrar uno de los momentos más emotivos: un video en recuerdo de Larrañaga, que motivó un aplauso sostenido y de pie.

Calabria dijo que Larrañaga "no es una anécdota de la historia” y eso no se podrá permitir. “Sobrevuela un poco la incertidumbre de si nosotros vamos a poder defender el legado de Jorge. Y vamos a poder, vamos a poder porque soñamos juntos con él. Vamos a poder cumplir con Jorge”, arengó.

En tanto, Camy destacó que fue "el que más hizo coincidir lo que pensó y lo que dijo, con lo que hizo". "Eso genera confianza. Y cuando la confianza entre el representante y el representado existe, es uno de los valores de la democracia. Es la política con mayúscula”, señaló.

El nacionalista agregó que Larrañaga fue “el más feroz de los contrincantes internos. Fue guapo. Pero fue más guapo cuando perdió”. Añadió que dejó un camino y un sendero. En definitiva, dejó un “legado que se proyecta al futuro”.

Por su parte, Besozzi recordó cuando “siempre decía: ‘hay que seguir’”. Y que para el histórico dirigente “primero estaba la patria, luego el partido, luego el grupo, los compañeros, y después él”. “Eso enseñaba Jorge. Honesto por donde lo mires”, destacó.

Las manos se levantaron en demasía cuando la historiadora y subsecretaria de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, preguntó quién alguna vez lo había abrazado. Pues redobló la apuesta y consultó quién, entre el público, había sentido aquella “potencia” que tenía el líder blanco.

Este lunes se cumplirán seis meses desde la muerte de Larrañaga. Ribeiro lo recordó como alguien que “no se desnorteaba jamás”, pero puntualizó: “Lo único que se olvidó a enseñarnos es a seguir sin él”.