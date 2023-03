Trump arranca su campaña electoral en Waco, antiguo bastión de una secta armada

Investigado por pagos indebidos a una actriz porno, Donald Trump encabeza este sábado su primer acto de campaña para las elecciones presidenciales de 2024 en los Estados Unidos.

Lo hará en la localidad texana de Waco, escenario hace 30 años de un ataque mortal contra una secta armada que se enfrentó a las autoridades federales.

El expresidente estadounidense, que agitó a sus partidarios con el anuncio de que sería "arrestado" el pasado martes 21 en Nueva York, subirá al escenario a las 17, hora local, en su primer mitin para los comicios del año próximo.

Trump no fue arrestado y el Gran Jurado analiza aun si imputarlo por la denuncia de la mujer que asegura haber recibido un soborno de US$ 130.000 para no revelar un encuentro amoroso con el entonces candidato justo antes de las elecciones presidenciales de 2016.

El pago, investigado por la justicia, podría haber violado las normas que rigen el financiamiento de las campañas electorales y podría provocar una acusación penal contra Trump, el líder ultraderechista de 76 años.

Seguidores del exgobernante con casas rodantes, camionetas y banderas con las frases "Trump 2024" y su ya famoso lema MAGA –Make America Great Again (Haz Estados Unidos grande otra vez)– lo esperan en los alrededores del aeropuerto regional de Waco, una ciudad de 130.000 habitantes al sur de Dallas, donde ofrecerá su discurso.

Las autoridades locales esperan unas 15.000 personas en el evento.

Waco es el "epicentro del movimiento patriota", dijo Peter Christian, de 55 años, colaborador de la agrupación religiosa Branch Davidians (Davidianos de la Rama), ahora llamada "The Lord Our Righteousness" (El Señor Nuestra Rectitud).

En 1993, el mundo estuvo pendiente durante 51 días entre fines de febrero y mediados de abril del asedio del FBI a un rancho de los Davidianos en Waco en el que se habían atrincherado seguidores armados de su líder David Koresh.

Setenta y seis miembros de la secta, incluido Koresh y 20 niños, fueron encontrados muertos después del incendio del rancho. También murieron cuatro policías durante enfrentamientos con sus seguidores semanas antes.

En el lugar del incidente, donde ahora se erige un memorial que puede ser visitado, flamean las banderas de "Trump 2024".

El equipo de campaña de Donald Trump no respondió a las consultas sobre la elección de Waco para el encuentro, según indicó la agencia francesa AFP.

El expresidente está también bajo la amenaza de investigaciones sobre la presión electoral que ejerció en Georgia en 2020 y la gestión de archivos clasificados de la Casa Blanca, además de su instigación al asalto al Capitolio del 2021.

Trump asegura a menudo ser víctima de un misterioso "deep state" (Estado profundo o Estado en las sombras), una afirmación considerada una teoría conspirativa.

Según su mirada, el registro del FBI en su residencia en Florida fue "un abuso de poder", mientras que las investigaciones en su contra son "una cacería de brujas".

Su visita a Waco es una reconexión con un público que celebra sus pasos de baile y espera que lance gorras a la multitud. Sus seguidores lo aguardan en un ambiente de fiesta y descreen en las acusaciones que le hacen.

"Con Stormy Daniels (la actriz porno de la supuesta noche fatídica para Trump) no pasó nada, todo está torcido para hacerlo quedar mal porque está derribando a todos los criminales en este sistema de élite, algo que nunca antes se había hecho" dijo a AFP Kelly Heath, de 49 años, y que lleva una gorra rosa con el lema "Trump Girl" (Chica Trump). Para esta seguidora que viajó desde Georgia, están tratando de "silenciar" a Trump.

Este encuentro de Trump con Waco le ofrece al republicano la oportunidad de dar un nuevo impulso a su campaña, cuando no todo su partido lo apoya, aunque varias encuestas lo dan como ganador en las primarias.

El multimillonario insiste en referirse al "fraude" en las elecciones de 2020, donde perdió ante el actual presidente, el demócrata Joe Biden.

Trump también vio a parte de la derecha –y en particular a sus potentados donantes– poner su atención en una nueva ficha, Ron DeSantis, de 44 años.

El gobernador de Florida aún no se lanzó oficialmente a la carrera, pero se perfila como uno de los mayores rivales por la nominación republicana en 2024.

Trump advirtió el año pasado a DeSantis que no se postule, y amenazó que si lo hace revelará cosas de él que son "poco halagadoras".

(Con información de AFP)