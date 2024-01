Turismo: en primeros días del verano llegaron más extranjeros que en el comienzo de la temporada pasada

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, destacó este domingo que, si bien aún no está "depurado", el número de ingresos de extranjeros al país desde diciembre ya es "más alto" que el del comienzo de la temporada en 2023. Los ingresos acompañarían el bueno número verificado en los primeros nueve meses del año pasado cuando ingresaron casi 2,9 millones de turistas.

Según aseveró en un diálogo con la prensa el titular de la cartera, la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior brindó un conteo con "números muy interesantes", que superan a los de la temporada anterior y dan la pauta de que la temporada comenzó "con mucha fuerza".

De acuerdo con información de esa dependendcia, entre el 22 de diciembre y el 1° de enero arribaron a Uruguay 190.000 personas de las cuales 104.790 provinieron de Argentina.

Viera aclaró que estos datos "no son estadísticos" y aún no están los "depurados". Sin embargo, dijo que es notorio el movimiento en los principales puntos turísticos del país.

"En ese sentido lo vemos, cualquiera que sale a la costa uruguaya en cualquier departamento (provincia) o a cualquier destino del interior del país se va a encontrar con fuerte movimiento de turistas no residentes y de uruguayos también", resaltó.

El ministro señaló además que hasta el 15 de enero "hay buen nivel de reservas y de alquileres" y que resta ver cómo se comporta la actividad en la segunda quincena, en la que "históricamente ha bajado un poquito".

Por otro lado, adelantó que se prevén para febrero incentivos y campañas de promoción, y que los precios están "más o menos igual que el año pasado", con una "variedad" que se adapta al "bolsillo" del visitante.

Recomendó asimismo que a la hora de buscar alojamiento los turistas chequeen en la página web del Ministerio de Turismo la lista de sitios registrados para evitar caer en fraudes y no contratar a agencias no habilitadas.

Últimos números

Los últimos datos actualizados a setiembre de 2023 por el Ministerio de Turismo mostraron que Uruguay recibió 2.871.113 de turistas en los nueve meses que dejaron en el país US$ 1.341,8 millones.

La mayor cantidad de viajeros provino de Argentina con 774.618 personas. El gasto total fue por US$ 434, millones. En el primer trimestre llegaron 235.964 argentinos que dejaron US$ 236 millones en Uruguay. La estadía media fue de 10,7 días por con US$ 1.000 por persona.

En el segundo fueron 274.847 los ingresos y US$ 100,3 millones. En ese trimestre la estadía fue de 4,7 días con US$ 365,10 per cápita.

En el tercero llegaron 263.817 argentinos que gastaron US$ 98,1 millones. Se quedaron 4,7 días y destinaron US$ 372,2 por persona.

En total, entre junio y setiembre de este año ingresaron 894.113 visitantes al país con un gasto de US$ 323,2 millones. El Ministerio de Turismo informó que en comparación con los mismos trimestres de años atrás la cantidad de extranjeros de 2023 fue la más alta desde 2017. Sobre el gasto añadió que fue el mayor desde 2018.

Cruceros

A principios de dicidembre, el ministro Viera había indicó que en la temporada 2023-2024 se espera la llegada de 241 buques que atracarán en Montevideo y Punta del Este. En la temporada pasada fueron 187, que había sido la cantidad más alta de los últimos nueve años.

El ministro informó que 360 mil pasajeros gastaron en Uruguay más de US$ 16 millones. Del total de visitantes aproximadamente 220 mil fueron brasileños.

Con información de EFE