Turismo shopping: uruguayos viajan más a Argentina y gastaron US$ 392 millones

Las cifras de turismo emisivo muestran que Argentina sigue siendo el destino por excelencia de los uruguayos, alentado en buena medida por el turismo shopping que favorece el consumo al otro lado del Río de la Plata.

Hasta setiembre de 2019 hubo 1,08 millones de viajeros uruguayos que visitaron ese país, 13,7% más que en 2018. El dinero desembolsado totalizó US$ 392 millones (+21,8% interanual), según datos del Ministerio de Turismo a los que accedió El Observador.

Hay factores que juegan a favor como la devaluación que ha procesado la moneda argentina durante la segunda mitad del año. Eso repercute de manera favorable en el poder de compra de los bolsillos uruguayos que eligen cruzar al otro lado del charco para pasear y hacer compras.

Particularmente entre julio y setiembre hubo 403.600 uruguayos que viajaron hacia Argentina (una misma persona puede haber salido varias veces y por cada salida se lo cuenta como un turista adicional), lo que representó un 9,4% más en comparación a igual período del año pasado.

En esos tres meses el gasto realizado totalizó US$ 146,2 millones. La estadía promedio fue de 4,3 días con un gasto medio de US$ 362.

A nivel regional, Brasil se mantiene como el segundo destino elegido por los uruguayos y que también crece respecto a 2018.

Si se toman las cifras anuales hubo 271 mil personas que eligieron tierra norteña, casi 49 mil más que un año atrás con un gasto total de US$ 126 millones.

En el tercer trimestre del año fueron 70.636 los viajeros hacia ese país (+11,5%) con estadías promedio de 6,6 días. El gasto realizado en el país norteño llegó a US$ 32,4 millones (+22,1%) con un gasto medio de US$ 458.

Números generales

Por otro lado, los números generales muestran que hasta setiembre casi 1,6 millones de personas habían viajado al exterior (+12,3 interanual). También aumentó el gasto en US$ 117 millones, que pasó de US$ 787 millones a US$ 904 millones (+8,3%).

Reclamo de comercios salteños

Argentina gana en atractivo para que los consumidores uruguayos crucen la frontera para hacer sus compras. A quienes viven en el litoral les conviene comprar alimentos y artículos del hogar en la vereda de enfrente. Eso suele incentivar el ingreso de productos al país y para los comercios de la zona no es una buena noticia.

El Centro Comercial e Industrial de Salto rechazó en las últimas horas que la fiscalización de DGI y BPS se realice únicamente en los comercios formales y reclamó inspecciones para los establecimientos informales.

El Centro Comercial de salto también insiste en una renuncia fiscal del IVA o Imesi para que el comerciante local pueda ser más competitivo, abaratando los productos y haciendo que el ciudadano de frontera opte por comprar en su país, informó este miércoles el diario Cambio.

Se entiende que un aumento del porcentaje del descuento de Imesi del 24% al 35% sería un buen cambio porque se está vendiendo menos combustible y gran parte se está consumiendo del lado argentino, afirmó el presidente de la gremial Atilio Minervine.