Uber abre el registro de conductores en Canelones y la intendencia advierte que multará y retirará chapas

La aplicación de transporte Uber abrió este miércoles el registro de conductores para vehículos empadronados en Canelones, informaron a El Observador fuentes de la empresa.

Si bien en este departamento ya circulaban vehículos registrados en la aplicación, los conductores estaban vinculados con Montevideo. Ahora, se podrán vincular directamente como conductores de Canelones sin necesidad de abrir una empresa unipersonal ni sacar la libreta profesional.

Los requisitos que solicita la empresa son: licencia de conducir categoría E o licencia común más certificado de buena conducta, libreta de propiedad del vehículo empadronado en Canelones (que no puede ser un modelo anterior a 2006), tarjeta RUT, y seguro SOA.

Para registrarse como conductores en Uber, los usuarios pueden ingresar en este link. Además de choferes de autos, pueden hacerlo de motos para el servicio de Uber Flash, el que permite trasladar objetos en el departamento.

La versión de la Intendencia de Canelones

Consultado al respecto, el director de Tránsito de la Intendencia de Canelones, Marcelo Metediera, advirtió: "Uber no está habilitado en Canelones, no lo ampara la normativa vigente y nadie se ha puesto en contacto con nosotros para esta nueva etapa". El jerarca comunista dijo a El Observador que en tanto permanezca por fuera de la normativa, "va a seguir siendo pasible de sanciones" mediante multas y retiro de chapas a los vehículos.

Sin embargo, Metediera aprovechó para pasar un mensaje a la multinacional, abriendo las puertas para negociar una eventual modalidad de Uber Taxi, un mecanismo anunciado semanas atrás por la compañía para que el taxímetro de Montevideo pueda tomar viajes con la aplicación.

"Las situaciones de trabajo (con Montevideo) son distintas", planteó el titular de Tránsito al ser consultado sobre por qué no se ha reglamentado el transporte mediante aplicaciones. "Acá hay 154 taxis que trabajan con paradas fijas, no es lo mismo que en Montevideo, donde circulan de manera libre. Si no se adaptan a esas formas de trabajo, no es posible habilitarlo, pero tampoco nadie se ha puesto en contacto con nosotros para tratarlo", sostuvo.

Los conductores de Uber tienen prohibido aceptar viajes en Canelones, aunque sí pueden tener a ese departamento como destino, siempre y cuando el recorrido sea solicitado desde Montevideo. Es por esta razón que buena parte de la fiscalización canaria se concentró en su momento en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, ante la proliferación de viajes que levantaban pasajeros recién arribados al país.