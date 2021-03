Udelar prevé récord de inscriptos para este año y arma plan para ir a la presencialidad

El rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, no tiene certezas "absolutas" sobre las características que va a tener este nuevo año lectivo, que continuará dictándose bajo pandemia. Que las clases sean virtuales o presenciales dependerá del avance de los contagios de covid-19 que haya en el país; pero lo cierto es que la escalada de casos marca que el arranque de abril será online.

Pero hay algo que Arim sí prevé y que, en realidad, no lo esperaba: "Que tengamos un nuevo récord de inscripciones este año", dijo en entrevista con El Observador, aunque aclaró que en Montevideo "quizás haya menos recursos para atender a más estudiantes, eso es problemático", dijo.

En lo que va de marzo, 15 mil alumnos completaron el proceso para ingresar a la Udelar y las inscripciones terminan el 26 de marzo. "El año pasado durante todo el año ingresaron 18.500 estudiantes", señaló Arim para explicar su percepción sobre la cifra récord.

Para Arim, la generación que cursó en 2020 y la que ingresa en 2021 y que proviene de los liceos tendrá "efectos educativos de la pandemia" que "se van a sentir en períodos realmente prolongados" por la falta de la presencialidad en las aulas.

Para aplacar estos efectos y decidir cuándo ir a la presencialidad y cuándo no, Udelar se apoyará en sus científicos del área de virología y de análisis de datos para desarrollar "un mapa de actividades posibles según el estado sanitario que vayamos atravesando", explicó el rector. El indicador se construirá para cada departamento donde está presente la Universidad.

Además de mirar el nivel de contagios, el indicador también observará el progreso de la vacunación. "A medida que haya condiciones sanitarias menos riesgosas, para la comunidad universitaria y para el público en general, ahí vamos a ir viendo prioridades", explicó.

La inversión de Udelar en la pandemia

La Universidad lleva invertidos 260 millones de pesos en rubros relacionados con la pandemia. Según Arim, los gastos han sido tan variados como comprar computadoras portátiles para distribuir entre los estudiantes hasta comprar reactivos para los análisis clínicos de laboratorio para diagnosticar covid-19.

En este sentido, el rector señaló que Udelar tiene cinco laboratorios donde se utilizan estos reactivos, por los que no han recibido "ni un pago por parte de ASSE".

¿Los reactivos los debería pagar Udelar o ASSE?

No, hay un compromiso de ASSE de pagar. No solamente los reactivos, los exámenes diagnósticos, a un precio mucho más bajo de lo que le paga a otros laboratorios. Nosotros no pretendemos otra cosa que recuperar los costos, los más directos, ni siquiera los costos de las horas de trabajo.

Venimos con un proceso muy enlentecido para poder hacer efectivo el cobro, estamos hablando de cifras importantes para la Udelar que nos condiciona un poco la posibilidad de darle continuidad a algunos laboratorios que tenemos en territorio nacional.

Pero, ¿ASSE se comprometió a pagar?

Si, si. Está en trámite. Pero son trámites largos, que empezaron hace tres meses y no hemos logrado concretar el pago de un componente de lo que se hizo el año pasado.

Rodrigo Arim: "Nuestra idea es ir incorporando progresivamente mayores espacios de presencialidad "

Sanciones en la virtualidad

A los efectos educativos y la falta de interacción entre los estudiantes que trajo la falta de presencialidad, se sumó la dificultad que tuvieron los docentes para detectar copias y plagios en las evaluaciones virtuales.

En el marco del Consejo Directivo Central (CDC), Arim propuso crear una comisión "para revisar los mecanismos" mediante los que se detectan y sancionan este tipo de situaciones. Estos problemas "no son para nada generalizados, posiblemente sea el mismo nivel de incidencia que teníamos en un salón cuando tomábamos un examen y encontrábamos a alguien copiándole al vecino. La diferencia es que ahora los docentes no estamos enfrente de ese estudiante", explicó.

La comisión tendrá que buscar soluciones pensando en una lógica virtual sin que haya, necesariamente, un denunciante. Arim adelantó que algunas soluciones podrán ser utilizar "patrones de textos" para encontrar similitudes o utilizar pruebas aleatorias para que los estudiantes tengan consignas diferentes. "Esto no tiene nada de catastrófico y para nada es un problema generalizado", consideró.

"Compromiso nacional por la vida"

A mediados de enero, el presidente, Luis Lacalle Pou, llamó al frenteamplista y expresidente de la Administración de la Salud del Estado (ASSE) Marcos Carámbula para convocarlo a una reunión, luego de que este le enviara junto a otros médicos del Frente Amplio un documento al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, con sugerencias para acceder más rápido a vacunas.

En esa oportunidad, Carámbula le presentó al mandatario otro documento, titulado “Compromiso ciudadano por la vida”, una iniciativa liderada por el rector Arim, y el director del Institut Pasteur, Carlos Batthyány. La propuesta buscaba ser un “espacio de encuentro de la mayor cantidad de actores institucionales y personales representativos de la sociedad uruguaya”.

Sin embargo, la iniciativa no tuvo demasiada actividad desde su anuncio. "La agenda sigue vigente, vamos a ver cómo la instrumentamos y en qué momento puede aportarle algo al país. Entre febrero y marzo encontramos la sensación de que no había todavía un ámbito como para dar una expresión pública clara, no descartamos seguir trabajando", explicó Arim, quien aclaró que Carámbula no forma parte de la iniciativa.