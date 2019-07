Un clásico especial: se define el Apertura femenino en el Parque Central

Pedro Tristant, @pedrotristant

El Gran Parque Central recibirá luego de 90 años un clásico del fútbol uruguayo. Pero este clásico no solo será especial por jugarse en el estadio de los tricolores sino porque es un Nacional Peñarol del fútbol femenino.Y, además, es un partido que tendrá un campeón: el que gana se queda con el Torneo Apertura y si hay empate ganan los tricolores.

Los dos equipos están invictos en el campeonato. Nacional ganó siete de los ocho partidos y empató el restante. Peñarol ganó todos los puntos en cancha, pero en los escritorios perdió tres puntos. Entonces, los carboneros suman 21 puntos en la tabla de posiciones, uno menos que Nacional.

Esos puntos los perdió porque la lateral izquierda Lorena Graña jugó un partido inhabilitada. En las semifinales del campeonato pasado. La futbolista no jugó las dos finales y los dos primeros partidos del actual Apertura, por una suspensión de cuatro partidos. Sin embargo, como la sanción oficial se conoció después de la primera final, ese partido lo podría haber jugado y no debió jugar ese tercer encuentro en el Apertura.

“Son cosas que duelen, pero sabemos que seguimos dependiendo de nosotras”, comentó Daniel Pérez, entrenador de Peñarol. Sí, en plural femenino.

Dos idas distintas

En el juego, Peñarol y Nacional también se diferencian. Las tricolores son de manejar la pelota mientras las carboneras tiene un juego más vertical, coinciden los protagonistas consultados por Referí.

“Nacional tiene un buen equipo, tiene jugadoras que tocan. Por la filosofía de Nacional es un equipo que quiere jugar, maneja la pelota bien, tiene buenas jugadoras. Nosotros también manejamos la pelota, tenemos más agresividad”, analizó Pérez. “Peñarol se potencia cuando vienen estas cosas difíciles. Vamos a poder hacer uso de eso”, agregó.

"Tienen buenas delanteras, juegan mucho a los toques, al juego colectivo. Manejamos cortar transiciones, que es donde más ellas aprovechan", analizó, por su parte, Sofía Olivera, que desde 2016 llegó a Peñarol desde Cerro.

“Vamos a salir a jugar como todos los partidos. Nosotros entramos a ganar, independientemente de la estrategia o sistema que planteemos para cada partido y rival. Sí genera un plus saber que si pasa el tiempo hay que ganar, pero tenemos la cabeza puesta en los 90 minutos y sabemos que el gol siempre va a llegar”, dijo el técnico de Peñarol.

El técnico de Nacional, Diego Testas, destacó el mediocampo de Peñarol y se imagina un partido de ida y vuelta. "Ellas atacan con pelotazos largos y nosotros somos un poco más de tener la pelota, de llegar por los costados con juego asociado ", analizó.

Testas sabe que Peñarol tiene jugadoras habilidosas y rápidas arriba que son la mayor apuesta de las mirasoles. También dice que "tienen un mediocampo aguerrido" y cuando recuperaran la pelota, enseguida intentan jugar profundo.

"Nosotros intentamos cuidar un poco más la pelota y defendernos con ella, pero son dos estilos válidos", dijo.

Por quebrar la racha

Nacional buscará obtener el primer torneo del Campeonato Uruguayo femenino, que le dé la posibilidad de volver a ser campeón uruguayo, algo que no consigue desde 2012. Para el entrenador, estos siete años sin campeonato "es un peso" de las jugadoras. "Hemos trabajado en la parte psicológica, la anímica para cambiarles el modo de pensar", dijo.

Valeria Colman juega hace diez años en Nacional y estuvo cuando el tricolor ganó el último título. "El fútbol femenino viene evolucionando. Antes solamente con tener un par de jugadoras buenas se ganaban los campeonatos, pero ahora ya no es así. Hay que trabajar en lo físico, en lo táctico, en la idea de juego", comentó.

Nacional en los últimos años no apostaba por el fútbol femenino, dijo Colman, y las jugadoras estaban por fuera de lo que pasaba en el club: se ponían la camiseta y nada más. "Con las nueva dirigencia hubo un cambio bastante grande", afirmó.

La llegada de Testas es una demostración de ese apoyo de la dirigencia. Ahora, por ejemplo, las jugadoras se tienen que enfocar en entrenar y jugar.

El actual entrenador de Peñarol está desde 2016 en la institución carbonera, pero dirige desde ese año en que los tricolores ganaron por última vez. Pérez comenzó como entrenador en 2012 en Cerro y el villero fue campeón por primera vez.

En esa época en la que comenzó había una hegemonía de Nacional, Rampla Juniors, River Plate, dice. Cuando llegó a Cerro, los tricolores habían ganado los dos últimos torneo. “Nacional desde el torneo 2012 en el que le ganamos, no pudo cosechar ningún campeonato más. Fue vicecampeón, fue segundo, fue tercero, pero nunca más campeón”, dijo.

Peñarol, que cuando se disolvió el equipo de Cerro absorbió a la mayoría del plantel, trabaja para lograr el tricampeonato que le daría la posibilidad por tercera vez consecutiva de ir a la Copa Libertadores. El año pasado, Peñarol compitió en Manaos y en octubre va a jugar a Ecuador. “Es todo un proceso donde vamos trabajando paso a paso”, dijo. “El objetivo no es solo ser competitivos a nivel local sino empezar a mostrar el nombre de Peñarol desde el lado internacional”, finalizó el técnico aurinegro.

Las aurinegras le ganaron los dos últimos Uruguayos a Colón que venía de una racha de cuatro títulos al hilo.

Diego Testas está desde febrero en Nacional. El entrenador no tenía la experiencia de trabajar en el fútbol femenino, solo lo había hecho en el de hombres en Huracán, en las inferiores de Rampla Juniors, en Progreso y en El Tanque Sisley.

Con gente y en el Parque

Las jugadoras de Nacional femenino se sienten más apoyadas por esta directiva de Nacional, que asumió en diciembre de 2018 con José Decurnex como presidente.

Jugar en el principal estadio de Nacional era un deseo de las futbolistas tricolores, que no suelen utilizarlo. El último partido oficial que se jugó allí fue en 2016, cuando las albas enfrentaron a Colón. "El 100% de las jugadoras son hinchas. El hecho de jugar en el Parque es un tema que emocionalmente las movió bastante", dijo Testas.

"Con esta nueva dirigencia el club está haciendo las cosas muy bien, nos sentimos muy apoyadas en varios aspectos", señaló Valeria Colman.

Para Sofía Olivera, jugar en el estadio de Nacional es un paso importante del fútbol femenino y, más allá de los colores, lo define como un sueño para todas.

Otra de las novedades que tendrá este clásico femenino es que es para todo público. Hasta ahora el acceso estaba restringido a invitaciones que realizaban las jugadoras.

Una planificación deficiente

El sábado, las jugadoras saldrán a la cancha luego de un mes y medio sin jugar al fútbol. Las suspensiones de las fechas, por distintos motivos, es uno de los problemas que tiene el fútbol femenino que no planifica bien su calendario, según Pérez, pese a que los equipos juegan, como máximo, 20 partidos al año. En cinco meses de competencia que lleva el campeonato femenino, solo se han jugado ocho partidos.

El fútbol femenino, además, tiene actividad cuando el resto del fútbol para porque empieza en marzo. Entonces, tiene actividad en julio y agosto, que son “los peores meses del año”: se suspenden los partidos por lluvia y hasta es difícil conseguir cancha, porque es la época donde se siembran. “Es imposible tener rodaje”, resumió el entrenador aurinegro.

"El fútbol uruguayo no se caracteriza por ser muy organizado", dice, en tanto, Testas. Y agrega: "Es mucho menos gente la que está trabajando en el femenino, tienen menos repercusiones. No es mucho problema si suspendemos el campeonato un mes y medio, nadie se va a quejar. No tenemos problemas con la tele".

Es probable, según Testas, que después de este campeonato siga el Clausura de inmediato, con una semana solo de período de pases. "Es todo como muy tirado de los pelos", comentó.

El fútbol femenino sigue escribiendo páginas en su novel historia. Las jugadoras de Nacional volverán a jugar jugarán por primera vez en el estadio principal del club que defienden. Paradójicamente, a la misma hora, Peñarol masculino se enfrenta a Progreso por el Torneo Intermedio.