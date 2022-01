Un especial para las empresarias de hogar

Por Federica Cash

¿Te pasa de ir al supermercado y volver cargada con compras que no pensabas hacer? ¿Llegás a ir diez veces por semana porque siempre te falta algo? ¿Sentís que comprás tres cosas y cuando llegás a la caja, te agarrás la cabeza de lo que sale?

Las mujeres y mamás también tenemos que prestar atención a este punto de la dinámica familiar, como si alguna responsabilidad nos faltara. Sin dudas, además de tantas otras cosas, debemos aprender a ser buenas gestoras de nuestro dinero y eficientes con nuestro tiempo.

Carmen Rizzo es contadora, tiene su propio estudio contable aunque por sus 30 años se dio cuenta que no le apasionaba lo que hacía. Decidió abrir con su pareja un centro de entrenamiento físico y así cayó en la cuenta que le encantaba emprender. Tomó algunas mentorías en “Emprendemos Juntas” y allí vio un conflicto en las finanzas de las emprendedoras, y mujeres en general: “creemos que somos desorganizadas, que el tiempo no nos da y que los números no son lo nuestro. Esta creencia nos lleva muchas veces a fracasar”, dice.

Con esta idea subyacente y con conversaciones cotidianas sobre “lo caro que está”, lo fácil que es abrumarse en el súper y traerse todo menos lo que necesitamos, entre tantas otras cosas que nos suceden a las mamás mientras compramos apuradas, entrevistamos a Carmen para aprender a ser mejores administradoras de la empresa más importante de la vida: la familia.

¿Cómo podemos ahorrar en casa? ¿En qué podemos gastar menos?

Podemos ahorrar en comida, planificando adecuadamente. Cuántas menos veces vayamos al supermercado, menos gastamos. Generalmente traemos más cosas de las que necesitamos. Por eso el segundo tip es ir a todos lados con lista en mano y solo comprar eso. Antes de salir a comprar hay que hacer una revisión general de la heladera, alacena y productos de limpieza. Si hay una oferta y no la necesito, ¡no es oferta!

¿En qué aspectos ves que las familias más malgastamos?

En comprar cosas que no necesitamos, comprando por impulso. A veces es comida, otras veces ropa, otras, electrodomésticos. Muchas veces confundimos deseo con necesidad y eso nos lleva a malgastar. Por eso siempre propongo esperar siete días antes de comprar algo para ver si lo necesito realmente. También estamos muy acostumbrados a lo desechable, comprar y tirar, no reutilizamos, no damos segundas oportunidades. Hay veces que no necesitamos cosas nuevas, podemos solucionar con lo que tenemos.

¿Cómo podemos organizarnos mejor para no «irnos por las ramas»?

Creo que no hay recetas y es un hábito. Lo más importante es siempre generar un ahorro al principio del mes y no ahorrar lo que sobre. Lo otro es mantenernos motivadas con objetivos, ahorrar para las vacaciones, para un día de spa, para comprarnos algo lindo. La motivación es súper importante para mantenernos organizadas.

¿Dónde conviene comprar los productos?

Comprando en el lugar que corresponde, por ejemplo: puesto de frutas y verduras, panadería o pañalera. Si bien es muy cómodo comprar todo en el supermercado, hay cosas que son muy caras. El lugar especializado para productos generalmente tiene mejores precios. También para el surtido del mes es muy aconsejable el mayorista; yendo una vez por mes o cada 45 días, se ahorra bastante.

Para terminar, ¿qué más nos podés decir para mejorar la economía del hogar?

Lo primero es vivir por debajo de nuestra capacidad, es fundamental saber cuánto puedo gastar y cuánto no. Consumir consciente es otra clave, pensar el «para qué estoy consumiendo». Yendo más a lo práctico: tengo Netflix, cable y veo televisión tres horas a la semana, ¿es necesario tener todo eso? Otro tip práctico es darle importancia no solo al precio de las cosas sino a la durabilidad. Como ejemplo, me puedo comprar botas de cuero que no son baratas pero me duran tres años. Claro que vale la pena la inversión siempre y cuando las use los tres años y no esté aburrida al mes.

