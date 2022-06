BLW: “Una forma de experimentación real y personal, que ayuda a reconocer la comida y a saber qué se quiere y cómo se quiere”

Por Federica Cash

La comida siempre ha sido un aspecto esencial en la vida del ser humano. Condiciona la salud de las personas y tiene una enorme función social. A través de ella nos congregamos y relacionamos. Nos desarrollamos y deleitamos. La comida reúne, alegra, mima y transforma. Es un canal seguro para demostrar amor. Para compartir y sanar.

El vínculo que tenemos con el alimento así como la capacidad de admirar y degustar sus olores y sabores, se entreteje a edades muy tempranas. Por eso vale la pena aprender una buena manera de introducir las primeras comiditas a nuestros hijos. Sin dudas la forma en que lo hagamos influirá en su paladar y en su capacidad de disfrutar.

El Baby Led Weaning (BLW) es una propuesta recomendada por la OMS que busca presentar los primeros alimentos sólidos de una manera única y escalonada. Así los niños aprenden a distinguir entre las comidas desde chiquitos y comienzan a escucharse, según sus propias necesidades. Para conocer de qué trata este método, conversamos con Lorena Fernández Maruri, asesora en lactancia y BLW.

¿Qué es el BLW y qué propone?

El método BLW es una forma de alimentación complementaria que comienza cuando la leche materna o artificial ya no es suficiente para colmar las necesidades nutricionales del bebé. Un bebé desde los 6 meses hasta los 2 años de edad, está en proceso de alimentación complementaria. Al principio los alimentos complementan a la leche y no al revés. No se debe sustituir una toma de leche por comida hasta el año. Después del año, se vuelve al revés, la leche complementa a la comida.

Se trata de una alimentación autodirigida o autorregulada a libre demanda, que comienza cuando el bebé empieza a comer solito por sus propios medios, alimentos sólidos. La introducción se hace a través de alimentos enteros y no papillas. Está demostrado que la alimentación por papillas influye cuando son más grandes, porque empiezan a no querer los alimentos naturales en su forma original, no los reconocen. No quieren agarrar manzanas porque antes comían puré, por ejemplo. Hay gente que por temas de seguridad, miedo o lo que sea no se anima a darle los alimentos sólidos. Pero claro que éstos van a tener ciertas pautas de cocción y de cortes. Al principio es conveniente que las texturas sean blandas, se cocine al vapor, sin sal, sin azúcar, todo natural.

¿Por qué es a partir de los 6 meses y no antes?

Hay muchos médicos de la vieja usanza que dicen que a partir de los 5 meses se les puede empezar a dar de comer. Lo cierto es que antes de los 6 meses no hay madurez digestiva, renal ni hepática. Además el bebé debe ser capaz de sentarse derechito, controlando cuello, cabeza y tronco; debe de perder el reflejo de extrusión que cuando son bebés los protege de no meterse nada en la boca salvo leche.

A veces sucede que el bebé muestra cierto interés por el alimento antes de tiempo. Pero hay que saber que si nos mira con curiosidad cuando comemos, no quiere decir que esté pronto para ingerir alimentos. Un bebé de 6 meses nunca ha comido sólidos, no tiene idea lo qué es, no sabe que con esos sólidos se puede calmar el hambre. Recién alrededor de los 8 o 9 meses empieza a entender que el hambre que siente se puede satisfacer con alimento, pero hasta los 6 meses de edad ellos saben que su alimentación es la leche. Si ellos tienen hambre van a pedir leche y no comida.

¿Qué se logra con el BLW?

El BLW promueve los movimientos de masticación y el desarrollo de los músculos orofaciales. Evita la sobrealimentación y la obesidad, hace que el bebé acepte la alimentación saludable, la que hay en casa, aprende de los alimentos, de sus sabores, texturas, olores, colores, temperaturas. Cuando es más grande reconoce las diferentes frutas y verduras en sus formas naturales. Favorece el desarrollo psicomotor. Es una alimentación activa que se comparte con la familia, porque va a comer la misma comida que todos. Capaz no con la misma cocción pero sí los mismos alimentos.

Al principio, ¿en qué momento se debe ofrecer el alimento?

Cuando se empieza, se ofrece la comida después que haya tomado la leche; debe estar despierto. Es importante que esté sentado y de a poco se le va ofreciendo una comida a través de pautas específicas. Por ejemplo, si tiene 8 meses, debe comer de una a dos veces al día, mínimo. A partir de los 10 meses, cuatro veces mínimo. Digo mínimo porque si quiere más, le ofrecemos más.

¿Qué inconvenientes o problemas puede traer el método?

Una de las desventajas es el desastre, porque va a agarrar la comida con las manos y va a ensuciar todo, nada que al final no sea un beneficio, claro, porque va a comer todas las comidas a su manera, a su ritmo y a su forma. Otra desventaja son los miedos que puede causar, además de sentir que nunca es suficiente porque una no le está dando sino que come solo. Para esto no está mal mezclar, se le puede dar un arbolito de brócoli en la mano mientras le vas dando otra cosa. Claro que el método lleva tiempo; el bebé estudia el alimento, lo huele, lo mira, se lo pasa por la cara, lo come, lo escupe, y así. Pero es una forma de experimentación muy real y personal, que ayuda a reconocer la comida y a saber qué se quiere y cómo se quiere.

Otro temor es el atragantamiento, pero a decir verdad el bebé se atraganta con todo, con leche, con comida, con moco, etc. Hay que estar calmada y alerta. Una de las medidas de seguridad importante a considerar es no ofrecer comida si hay hipo, moco, tos, si tiene la nariz tapada o tiene sueño. Tampoco se recomienda ofrecer un alimento por primera vez en la noche, porque nunca se sabe cómo va a reaccionar el cuerpo. Quizás provoque alergia, por ejemplo. No ofrecer alimentos redondos como uvas, aceitunas, frutos secos. La comida no se debe dar forzadamente o engañando porque eso no funciona.

En resumen, ¿cómo deberíamos ofrecer los primeros alimentos?

Al principio se recomienda un alimento distinto cada día. Si es un alimento alergénico, hay que ir probando de a poco para ver su reacción. Es decir, si al primer día le da alergia hay que esperar una semana para volverlo a ofrecer y así ver cómo reacciona. Para comprobar que no sea alérgico a ese alimento, hay que ofrecerlo durante tres días seguidos, y si sigue sin reaccionar ahí ingresa en el menú.

Es importante que a partir de los siete meses haya en el plato un alimento de hierro, de grasa, de fruta, vegetal y de energía. Un plato completo. Por eso empezar a los 6 meses es lo mejor. Ni antes ni después, porque luego puede haber problemas para aceptar la comida.

Ejemplo de un día; el bebé prueba la papa horneada, el segundo día prueba palta y la puede acompañar con la papa que ya probó. El día tres puede probar pan, pero ahí lo debe probar tres días seguidos porque el pan tiene gluten y es alergénico. Esos tres días lo acompaña con la papa y la palta. Si no reacciona al gluten, el pan entra en la dieta. Después puede comer una fruta y la acompaña con la palta y el pan. Después se puede agregar el brócoli, y lo acompaña con fruta, palta, pan, papa y así, poco a poco, se va añadiendo día a día un nuevo alimento.

Atención: Para incursionar en el BLW se necesita asesoramiento profesional. No es conveniente empezar sin un acompañante que conozca el tema en profundidad.

