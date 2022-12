Un hijo de Osama Bin Laden le dio una entrevista a un diario inglés mientras mira el Mundial de Qatar

Omar Bin Laden es el cuarto de los 19 hijos que tuvo Osama Bin Laden. Nació en Kenia, África, y creció junto a su padre, quien creía que sus condiciones eran las necesarias para sucederlo en la comandancia de Al Qaeda.

Tenía 20 años cuando el grupo terrorista consumó la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. Omar había comenzado su entrenamiento militar en el grupo desde los 14 años en Sudán, luego se mudó a Afganistán con su padre. Sin embargo, un año antes del atentado en Nueva York, Omar Bin Laden abandonó el grupo terrorista.

Procedía, al igual que su padre, de una familia multimillonaria de Arabia Saudita. La CIA pudo comprobar que Omar estaba en ese país, cuando fueron los atentados y lo publicó en su momento The Washington Post.

Su vida adulta nada tuvo que ver con las expectativas de su padre. Se casó con una millonaria árabe radicada en Londres pero tuvo muchísimos inconvenientes para que Gran Bretaña le diera visado para residir allí. Desde hace años alterna su pasión por pintar cuadros y tener caballos. Vive en Normandía, Francia, donde la raza de caballos que lleva el nombre del lugar es de los más robustos y de mayor talla. El caballo normando es de la región de Perche, por eso también se lo conoce como Percherón.

A los 41 años, Omar Bin Laden está viendo los partidos del mundial en Qatar. Allí habló con The Sun, el diario sensacionalista creado por el multimillonario y ultraderechista Rupert Murdoch. Omar Bin Laden, mientras aprendía a usar explosivos y fusiles, según contó a The Sun, vio cómo su padre experimentaba armas químicas con mascotas.

“Lo vi”, dijo. “Lo probaron con mis perros y no me gustó”, agregó.

Mientras alterna descanso con partidos del Mundial, dijo al periodista de The Sun: “Intento olvidar todos los malos momentos en la medida de lo posible. Es muy difícil. Se sufre todo el tiempo”.

Quien ahora es pintor no olvida sus orígenes aunque se haya distanciado de su padre: “Mi tema favorito son las montañas después de haber vivido cinco años en Afganistán. Me dan una sensación de seguridad, como si fuera intocable”.

Omar se casó con Zaina bin Laden, quien le lleva 26 años. Zaina, también de origen árabe, en Gran Bretaña era conocida como Jane Felix-Browne y ejerció de concejala de la parroquia de Moulton, en Cheshire.

Zaina –o Jane- también participó de la entrevista con el periódico londinense y describe a Omar como “mi alma gemela” y confiesa que su marido sufre “traumas muy fuertes, estrés y ataques de pánico”.

“Omar ama y odia a Osama al mismo tiempo. Lo quiere porque es su padre, pero odia lo que ha hecho”, asegura su mujer a “The Sun”.

Omar dijo que “estaba harto de ese mundo. Mi padre no se alegró de que me fuera”. Dijo que nunca más volvió a verlo ni hablar con él. Asegura que no lloró cuando supo que su padre había muerto en una operación de los Equipos de Tierra, Mar y Aire (SEAL, por sus siglas en inglés) en Pakistán.

“Mi padre nunca me pidió que me uniera a Al Qaeda, pero sí me dijo que yo era el hijo elegido para continuar su labor”, contó, aunque agregó que “se sintió decepcionado cuando le dije que no era adecuado para esa vida”.

La entrevista con The Sun se realizó en el estudio de pintura que Omar Bin Laden tiene en Doha, Qatar. Dice que asiste a los partidos y agrega que su padre era hincha del Arsenal de Inglaterra.