Un nuevo intento para censurar a Bonomi y el respaldo incondicional del FA

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, será de nuevo el centro de una sesión parlamentaria cuando este martes la oposición pida su censura por quinta vez desde que asumió en el cargo en 2013. Como en el pasado, el Frente Amplio volverá a respaldar al jerarca, quien en los últimos días fue cuestionado por su actitud frente a trabajadores tabacaleros, la divulgación por parte de la cartera de los antecedentes penales de uno de ellos, y el ocultamiento de la muerte de un preso a manos de un guardia, lo que terminó con la destitución del director del Instituto Nacional de Rehabilitación.

La censura está establecida en el artículo 147 de la Constitución, que indica que "cualquiera de las cámaras podrá juzgar la gestión de los ministros de Estado, proponiendo que la Asamblea General, en sesión de ambas cámaras, declare que se censuran sus actos de administración o de gobierno". El resultado es la destitución del jerarca ministerial.

Sin embargo, cada vez que la oposición intentó censurar a Bonomi, el ministro salió fortalecido, gracias al respaldo de su fuerza política y del presidente Tabaré Vázquez.

De hecho, la última vez que se intentó la destitución de Bonomi, en abril de 2018 a instancias del senador colorado Pedro Bordaberry, el presidente de la República señaló en aquel entonces al portal de Presidencia que el titular del Ministerio del Interior “ha trabajado muy bien y hubo respuestas muy importantes” en materia de seguridad, al tiempo que señaló que “hay que tener poca visión estratégica y de profundidad del tema, para ver como una solución que se saque a un ministro”.

Este martes la oposición volverá a intentarlo por quinta vez. Para ello el senador nacionalista Javier García se comunicó con los senadores Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Verónica Alonso, Pablo Mieres, Pedro Bordaberry, José Amorín y Daniel Bianchi, de quienes recibió apoyo.

El directorio del Partido Nacional proclamó su apoyo a la iniciativa y en la sesión de este lunes analizó “los reiterados fracasos de la cartera que encabeza Bonomi”, según indicó en un comunicado. “Los integrantes del directorio manifestaron la esperanza de que finalmente se logre sensibilizar al oficialismo sobre la gravedad de la situación y las responsabilidades del ministro Bonomi”, agregó el texto.

Cuestionamiento interno

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo este lunes que fue un "desacierto" que el Ministerio del Interior haya divulgado los antecedentes del manifestante tabacalero que protagonizó un forcejeo con Bonomi durante un acto en Artigas por la reinaguración de la ruta 30 el lunes 26 de noviembre. Además, criticó que la policía no actuara durante los actos vandálicos que se produjeron este viernes en el Centro en rechazo a la reunión del G20 en Buenos Aires y que fueron protagonizados por un grupo de manifestantes que agredieron a periodistas para obstaculizar su trabajo y grafitearon fachadas.

"Me parece un desacierto, francamente. No corresponde", dijo Miranda en entrevista con el programa Buen Día Uruguay, y agregó: "Sí corresponde que (a las) personas que generan una situación de disturbios hay que sacarlas del escenario, controlarlas; en todos los casos es igual". Sin embargo, cuando Miranda se refirió este domingo a la actuación de la cartera de seguridad ante los incidentes en las calles del Centro, aseguró que respetaba la decisión de las autoridades de no reprimir.

Según difundió esta mañana El Espectador, el presidente del Frente Amplio sostuvo que "hay que evaluar si los efectos de otros mecanismos no hubieran generado más violencia". "Creo que es una decisión técnica y creo que son los técnicos en seguridad son los que tienen que ponerla adelante", matizó.

El incidente en Artigas fue protagonizado por dos hombres que tenían una pancarta con la que se quejaban de las políticas antitabaco, y fueron retirados a la fuerza por la seguridad de Bonomi y detenidos durante más de una hora en la seccional local. Eso le valió al otro día un comunicado de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) en el que advertía que el gobierno debe reprimir siempre acorde a los principios de "legalidad, necesidad y proporcionalidad", y que en este caso Bonomi había afectado "de forma ilegítima los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, consagrados en normas y principios sobre derechos humanos”.

Pero la cartera de seguridad siguió en la misma línea, y el miércoles 26 publicó en su sitio web los antecedentes penales de uno de esos manifestantes, que entre otras indagaciones, había sido procesado por homicidio en 2011.

Relevos

La senadora socialista Mónica Xavier aseguró que el Frente Amplio hubiera tomado una buena decisión si, "en algún momento", se relevaba a Bonomi de la conducción de la cartera de seguridad."Creo que el relevo de Bonomi hubiera sido bueno en algún momento", dijo Xavier este lunes, en entrevista con el programa radial Informativo Sarandí. "Yo no creo que (durante) tantos años alguien pueda llevar adelante una tarea", respondió cuando el periodista Gabriel Pereyra le preguntó si "la renuncia de Bonomi hubiera ayudado un poco a descomprimir" las críticas que la oposición y la opinión pública le dirigen al secretario de Estado con periodicidad.

De todos modos, la senadora del Frente Amplio cree que los "déficits en seguridad" no tienen como único responsable a Bonomi. "Es la realidad delictiva la que cambió brutalmente. El delito muta en sus modalidades muy rápidamente, y estamos viendo cosas que no veíamos antes", dijo.

En la misma línea, el intendente de Montevideo y precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, había dicho el pasado 13 de noviembre al Informativo de Radio Sarandí que “un cambio de nombre podría ayudar a solucionar problemas” en el Ministerio del Interior. Consultado entonces sobre si él hubiera pedido la renuncia del ministro Eduardo Bonomi ante las constantes críticas de la oposición, Martínez contestó: “puede ser”.