El cara a cara de Bonomi y Pereira entre reproches y retruques

P a’ mi te equivocaste” le dijo el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, apenas se encontró con él este miércoles en la sala de eventos del hotel Embajador, minutos antes de que ambos oficiaran como voceros en una actividad de la lista 609. Aquel fue el primer encuentro entre el sindicalista y el jerarca ministerial, luego de que este último protagonizara un forcejeo con tabacaleros de Artigas que se manifestaron durante el acto de la inauguración de la Ruta 30, y que terminó con los trabajadores detenidos. Bonomi, que estaba rodeado de dirigentes de la 609 y de la ministra de industria, Carolina Cosse, se defendió al asegurar que a él lo habían empujado, y que solo había intentado volver a su lugar. “Yo vi el video corto, el largo, y es el ministro el que empuja”, retrucó Pereira.

En ese momento, Cosse salió en defensa de su colega de gabinete: “pero nosotros estábamos ahí, a mí me empujaron también”. Pereira, vaciló con la cabeza en señal de duda.

Pereira defendió a los tabacaleros haciendo referencia al derecho de reunión, pero Bonomi se molestó y dijo que fueron los trabajadores quienes violaron el derecho de reunión al interrumpir con empujones a quienes asistían al acto. Las diferentes posiciones sobre lo que era el derecho de reunión eran expuestas cuando el presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, uno de los oradores previstos en el evento de este miércoles, interrumpió como queriendo romper la tensión y dijo con una sonrisa: “yo en ese tema no me meto”.

Mientras Cosse se retiraba de la ronda, Bonomi y Pereira continuaban debatiendo. El ministro insistía en que aquello había sido armado, mientras que Pereira justificó a los trabajadores contando su propia experiencia como sindicalista: “A mí me han llevado (detenido) múltiples veces en otros gobiernos”. El comentario molestó al ministro que para aclarar que aquella situación era distinta, reiteró lo que la cartera comunicó en la tarde de este miércoles sobre que uno de los participantes de la marcha tenía cinco antecedentes, el último por homicidio agravado en reiteración real con un delito de lesiones graves, por el que lo procesaron en marzo de 2011. “Un homicida podía sacarme un revólver”, justificó Bonomi y dijo que por eso lo habían detenido.

El Ministerio del Interior divulgó los antecedentes penales de uno de los hombres que participó de la manifestación. Allí manifiesta que Mario Barcerlos posee cinco antecedentes, el último por homicidio agravado en reiteración real con un delito de lesiones graves, por el que lo procesaron en marzo de 2011. También fue imputado por abigeato, rapiña en calidad de cómplice y lesiones personales.

Bonomi le reprochó a Pereira que haya salido a declarar sobre el tema, cuando él mismo lo había llamado personalmente para contarle de los antecedentes del hombre. Pereira ya había dicho públicamente en declaraciones a Montevideo Portal, que el ministro del Interior debía disculparse con los trabajadores y que había cometido un error. Mientras la discusión continuaba, periodistas iban llegando a la ronda en la que solo hablaban Pereira y Bonomi, con el objetivo de obtener declaraciones de ambos. Pereira se negó a dar declaraciones, pero dijo que mantenía la posición de que la actitud del ministro había sido un error. Bonomi en cambio, dijo en rueda de prensa que insistió en que los manifestantes irrumpieron en el acto empujándolo “dos veces”, y dijo que hicieron lo mismo con la ministra Cosse y el prosecretario Juan Andrés Roballo. “Lo hicieron por arriba, se tiraron al suelo –creo que la intención era hacernos caer– y después en determinado momento cuando recupero mi lugar me empujan desde abajo nuevamente y uno se tira adelante mío, aparece recostado en mí y uno de los tres le dice ‘esto es pacífico, no sigas en esa actitud’, y ahí se terminó la cosa”, afirmó.

“Yo pensé que se había ido porque lo había llamado al orden su propio compañero. Después viendo videos me doy cuenta que gente de mi custodia se lo había llevado y después hoy me enteré que le habían avisado que uno de los tres era un homicida procesado y entonces intervienen rápidamente y los separan de mí a los tres porque no creo que supieran cuál era homicida. Esa fue la situación, la razón por la que la custodia interviene y que hoy en un comunicado policial lo aclaran. En ese momento no lo sabía”, explicó. l