Sindicato de tabacaleros se deslindó de incidente con Bonomi pero alertó por crisis del sector

El Sindicato deTrabajadores Tabacaleros emitió un comunicado en el que se deslinda de los incidentes que este lunes protagonizaron un grupo de cultivadores de tabaco con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, durante la inauguración de la nueva Ruta 30, pero insistieron sobre la “importantes dificultades” que enfrenta el sector.

En su misiva el gremio señala que “desconoce el insuceso” ocurrido entre los trabajadores y el ministro, al tiempo que agrega que Delmar Suárez, el cultivador que participó de la manifestación y ofició de vocero, no pertenece al sindicato.

De todas formas señala que los sectores primarios de la producción de tabaco, como es el cultivo, cosecha, selección y acopio que se realizan en Rivera y Artigas están con “importantes dificultades debido a las medidas antitabaco y el contrabando”. El gremio señala que más de 1000 familias dependen directamente de la producción y exportación de derivados del tabaco.

“Invitamos a todos los actores sociales al diálogo, para buscar soluciones que permitan luchar contra el contrabando de cigarrillos y tabaco, que roza el 30% del consumo nacional, mejorar las condiciones y calidad de trabajo, y reglas claras que contribuyan a la estabilidad del sector y a la salud de todos los uruguayos”, concluye el comunicado.

La actitud Bonomi, durante la visita del gabinete a Artigas para inaugurar la ruta 30, cuando empujó a trabajadores cultivadores de tabaco y mandó detener a dos de ellos por una hora, le trajo críticas de todos lados, incluido del PIT-CNT que salió en defensa de los que se manifestaron. El ministro justificó la detención. Cuando le preguntaron por el motivo dijo: “No sé. Estaban tratando de desvirtuar un acto público”. Además afirmó que “empujaron" a la ministra Carolina Cosse y "casi la tiran".

"Me empujan dos veces y nadie habló conmigo. La segunda vez que me sacan violentamente para el costado, vuelvo para donde estaba. Retrocedo porque me empujaban desde abajo”, dijo este martes al programa Todo pasa de Océano FM.

La Institución Nacional de Derechos Humanos consideró que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afectó “de forma ilegítima los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, consagrados en normas y principios sobre derechos humanos”. Además, le recordó al Ministerio del Interior que toda medida que se adopte por la seguridad “debe guiarse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.