El cara a cara de Fernando Pereira y Bonomi: "Pa' mí te equivocaste"

El presidente del PIT-CNT Fernando Pereira le reprochó al ministro del Interior Eduardo Bonomi su actitud ante la protesta de un grupo de tabacaleros que fueron detenidos por desplegar una pancarta durante un acto del gobierno en Artigas este lunes. Bonomi, que estaba escuchando a su compañero de gabinete, el ministro de Transporte Víctor Rossi, reaccionó ante la incursión de dos manifestantes que se hicieron un lugar entre la muchedumbre para mostrar su mensaje, y los empujó con el cuerpo.

“Pa' mí te equivocaste”, le dijo Pereira esta tarde, en la previa de un acto organizado por el MPP y que los tiene a ambos como oradores. El sindicalista había calificado el acto como "un error increíble del ministro y de quienes lo asistieron".

Aprovechando el encuentro con el principal protagonista de la polémica, Pereira le transmitió en persona su opinión. “Prefiero ser tu amigo y decírtelo en la cara”, le dijo el presidente de la central sindical, según presenció El Observador.

Al diálogo se sumó en seguida la ministra de Industria Carolina Cosse. "Yo estaba ahí", terció la precandidata a la presidencia. Tanto Cosse como Bonomi volvieron sobre los argumentos que ya han dado en las últimas horas los defensores de la actitud del ministro: que los manifestantes se hicieron paso a los golpes, empujando a los miembros del gabinete, que tienen lazos con los partidos de la oposición, y que uno de ellos tenía antecedentes penales.

"Un homicida podía sacarme un revólver”, justificó Bonomi en su conversación con Pereira, echándole en cara que ya le había advertido sobre los antecedentes de uno de los detenidos antes de que saliera a declarar en los medios. "El que esta al lado mío es un homicida y por ello lo detienen”, afirmó.

“Yo vi el video corto, el largo... es el ministro quien empuja”, replicó Pereira ante los argumentos de los dirigentes mujiquistas, que aducían que las imágenes difundidas por los medios no mostraban la película completa. “A mí me han llevado múltiples veces en otros gobiernos”, agregó el sindicalista, exhibiendo sus credenciales para cuestionar al jerarca.

Militantes frenteamplistas y el ministro Eduardo Bonomi intentaron tapar una pancarta de trabajadores tabacaleros, que reclamaban por las políticas anti tabaco del gobierno. Esta situación produjo discusiones y algún forcejeo. Más información en Telemundo a las 18:55. pic.twitter.com/yjUNySNSNx — Telemundo (@TelemundoUY) November 26, 2018

Así atropellan a la gente, incluido el Ministro del Interior. pic.twitter.com/cPvyoENHdJ — Rodrigo Suárez. (@Rosua15Ad) November 28, 2018

En un video tomado desde la perspectiva del ministro Rossi se aprecia cómo los manifestantes ingresan pechando a algunos de los presentes, entre ellos el ministro Bonomi. Tras el forcejeo, Bonomi se mueve de su lugar para tapar la pancarta y corre con su cuerpo a los trabajadores.

En rueda de prensa, Bonomi insistió en que los manifestantes irrumpieron en el acto empujándolo “dos veces”, y dijo que hicieron lo mismo con la ministra Cosse y el prosecretario Juan Andrés Roballo. “Lo hicieron por arriba, se tiraron al suelo –creo que la intención era hacernos caer– y después en determinado momento cuando recupero mi lugar me empujan desde abajo nuevamente y uno se tira adelante mío, aparece recostado en mí y uno de los tres le dice ‘esto es pacífico, no sigas en esa actitud’, y ahí se terminó la cosa”, afirmó.

“Yo pensé que se había ido porque lo había llamado al orden su propio compañero. Después viendo videos me doy cuenta que gente de mi custodia se lo había llevado y después hoy me enteré que le habían avisado que uno de los tres era un homicida procesado y entonces intervienen rápidamente y los separan de mí a los tres porque no creo que supieran cuál era homicida. Esa fue la situación, la razón por la que la custodia interviene y que hoy en un comunicado policial lo aclaran. En ese momento no lo sabía”, continuó.