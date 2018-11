PIT-CNT: Bonomi cometió un error y debe disculparse por empujar a tabacaleros

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, condenó la actitud del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, al impedir que un grupo de trabajadores tabacaleros se desplegaran una pancarta en rechazo a la política antitabaco del gobierno durante uno de los actos oficiales en los que se inauguró la reconstrucción de la ruta 30, en Artigas.

“Es un error increíble del ministro y de quienes asistieron al ministro. En Uruguay tenemos las garantías para expresar nuestra libertad y en orden y con respeto, marcar nuestra posición crítica al gobierno o a la oposición o al PIT-CNT o a quien sea”, dijo Pereira a El Observador.

“Si la pancarta no debía estar ahí, tendría que haber un operativo para que no esté ahí. Pero si se le permitió a la persona, ¿qué acto delictivo comete al mostrar una pancarta? Ninguno. ¿Qué desorden provocan dos trabajadores tabacaleros que colocan una pancarta delante de algunos ministros? Ninguno”, aseguró el presidente del PIT-CNT.

“¿En función de que norma legal los detuvieron, aunque sea por poco tiempo?”, se cuestionó el dirigente que, de todas formas, entiende que el tema se salda con un pedido de disculpas.

Lo que hizo Bonomi este martes fue pararse por delante de los manifestantes, justo cuando los trabajadores intentaban transmitir con la pancarta las dificultades económicas que atravesaba el sector tabacalero del que ellos eran parte. Como los trabajadores de todos modos persistieron en su intención -según puede verse en las imágenes registradas por Telemundo-, la seguridad del secretario de Estado los retiró del lugar: dos personas fueron detenidas por la policía y retenidos en un calabozo durante un par de horas bajo el pretexto de que habían intentado agredir al ministro, según contó este lunes el cultivador de tabaco Delmar Suárez.

Esta mañana, en entrevista con Todo Pasa, de Oceano FM, Bonomi dio su versión de lo ocurrido. Dijo que "no pasó lo que están mostrando, lo que están diciendo", y contó que antes de lo mostrado por las imágenes, los tabacaleros empujaron a la ministra de Industria, Carolina Cosse. "Empujan a Cosse y casi la tiran. Me empujan dos veces y nadie habló conmigo. La segunda vez que me sacan violentamente para el costado, vuelvo para donde estaba. Retrocedo porque me empujaban desde abajo", narró.