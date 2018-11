Ministerio del Interior divulgó antecedentes de uno de los manifestantes de Artigas que se cruzó con Bonomi

El Ministerio del Interior divulgó los antecedentes penales de uno de los hombres que participó de la manifestación de tabacaleros en Artigas y que fue impedida por el ministro Eduardo Bonomi, quien los acusó de haberlo empujado cuando el gobierno inauguraba la nueva ruta 30. Dos hombres que tenían una pancarta con la que pedían trabajo y se quejaban de las políticas antitabaco fueron retirados a la fuerza por la seguridad de Bonomi y detenidos.

Según el Ministerio del Interior, “el procedimiento policial se desarrolló acorde a protocolos de seguridad que determinaron la acción policial" porque la custodia de Bonomi "detectó que uno de los involucrados en los hechos poseía antecedentes penales de conducta violenta”. El comunicado aclara que el ministro tiene custodia por amenazas que tuvieron integrantes de su familia en las últimas semanas.

Cuando los dos trabajadores fueron detenidos se dio cuenta a una fiscal penal de Artigas quien ordenó liberarlos por considerar que no había ningún mérito para mantenerlos detenidos.

El ministerio informó en un comunicado publicado en su página web y en Twitter que Mario Barcerlos posee cinco antecedentes, el último por homicidio agravado en reiteración real con un delito de lesiones graves, por el que lo procesaron en marzo de 2011. También fue imputado por abigeato, rapiña en calidad de cómplice y lesiones personales.

No es la primera vez que un organismo del Estado divulga información de un ciudadano cuando se manifiesta contra el gobierno. En febrero Presidencia divulgó que un colono que increpó al presidente Tabaré Vázquez ocupaba ilegalmente un terreno y estaba en juicio con el Instituto Nacional de Colonización. "Desde 2008 tiene deudas con el INC, no ha pagado nunca por el uso de la tierra del Estado. Fue denunciado por productores", decía un comunicado divulgado en la web de Presidencia, que luego fue bajado a pedido de la Institución Nacional de Derechos Humanos que consideró que el gobierno se "extralimitó".