Qué es la censura y en qué ocasiones se pidió para el ministro Bonomi

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, será de nuevo el centro de una sesión parlamentaria cuando este martes la oposición pida su censura por los últimos hechos que involucraron al ministerio la semana pasada. Será la quinta vez que se pida este mecanismo para Bonomi desde que asumió el cargo bajo la administración del expresidente José Mujica.

La censura está establecida en el artículo 147 de la Constitución, que indica que "cualquiera de las cámaras podrá juzgar la gestión de los ministros de Estado, proponiendo que la Asamblea General, en sesión de ambas cámaras, declare que se censuran sus actos de administración o de gobierno".

Después de presentada la moción, la cámara será especialmente convocada en no menos de 48 horas para resolver. Si la moción es aprobada por la mayoría, el trámite continúa hacia la Asamblea General.

Luego de analizar la situación con @LuisLacallePou, en la tarde de hoy hablé con todos los sectores del @PNACIONAL y Partidos de la oposición y presentaremos moción de censura en conjunto al Min Bonomi el martes — Javier García (@SenJavierGarcia) December 1, 2018

En todos los intentos de censura a Bonomi, el mecanismo no prosperó. La primera vez que la oposición quiso censurarlo fue en junio de 2012, luego de una interpelación del diputado nacionalista José Carlos Cardoso por una serie de motines en cárceles y el asesinato de un policía en el Penal de Libertad a manos de un recluso que evidenciaron una crisis en el sistema carcelario. La moción no fue aprobada porque no tuvo los votos de los diputados del Frente Amplio y del Partido Independiente.

En noviembre de 2013, hubo un nuevo intento fallido al ser interpelado por el senador nacionalista Jorge Saravia luego de que un policía asesinara a un joven que nada tenía que ver con una rapiña en Santa Catalina por la que se generó una persecución.

Casi tres años después, en octubre de 2016, el senador Jorge Larrañaga pidió la censura luego de una interpelación por las cifras de delitos. Contó con el apoyo del Partido Colorado pero no se alcanzaron los votos suficientes para censurarlo.

El último intento de censura previo al que se planteará este martes fue en abril de este año, durante otra interpelación que realizó el senador colorado Pedro Bordaberry. Era la novena vez que un legislador interpelaba a Bonomi desde que es ministro.

Para este nuevo pedido de censura, el senador nacionalista Javier García se comunicó con los senadores Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Verónica Alonso, Pablo Mieres, Pedro Bordaberry, José Amorín y Daniel Bianchi, de quienes recibió apoyo.

El directorio del Partido Nacional proclamó su apoyo a la iniciativa y en la sesión de este lunes analizó “los reiterados fracasos de la cartera que encabeza Bonomi”, según indicó en un comunicado. “Los integrantes del directorio manifestaron la esperanza de que finalmente se logre sensibilizar al oficialismo sobre la gravedad de la situación y las responsabilidades del ministro Bonomi”, agregó el texto.