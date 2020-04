Un Solo Uruguay cuestiona aporte de gremiales del agro al Fondo Coronavirus

El movimiento Un Solo Uruguay (USU) cuestionó la actitud de las seis gremiales del agro nucleadas en el movimiento Campo Unido, que presentaron esta semana al gobierno un propuesta por la cual el sector donará al cabo de un año US$ 100 millones al Fondo Coronavirus.

“La solidaridad es casi un acto de fe y por lo tanto es individual”, argumentó USU en un comunicado dirigido a la opinión pública.

“No compartimos que algunas gremiales agropecuarias, las cuales sólo representan a sus afiliados, dictaminen y obliguen al conjunto de productores rurales del Uruguay a ser obligatoriamente solidarios, determinando cómo, cuándo, con quién y por cuánto tiempo deben serlo”, se afirma.

Los US$ 100 millones

Los mencionados US$ 100 millones se obtienen de tres fuentes: US$ 40 millones por la renuncia de los productores ganaderos al crédito fiscal derivado del pago del 1% en la comercialización de semovientes; US$ 40 aporta el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (el dinero lo adeuda el gobierno al instituto y se derivará al mencionado fondo); y US$ 20 millones aporta el Instituto Nacional de Carnes.

En el comunicado se puntualiza que en estos tiempos los productores agropecuarios “de todos los rubros y de todas las escalas han demostrado su gran humanismo solidario y compromiso”, de diverso modo, “cada uno a través de sus reales posibilidades”.

USU entiende que en un contexto para muchos muy complicado (…) plantear un aporte obligatorio al barrer no hace más que comprometer aún más el futuro cercano de muchos emprendimientos”.

Otro aspecto cuestionado es el de la extensión del período de ayuda: “En el caso donde el aporte ha sido obligatorio, como los empleados públicos y políticos de altos sueldos, el mismo se plantea por un período de tiempo corto, y cuidando además que las personas puedan cubrir holgadamente el sostén familiar”.

En el comunicado también se alude al subsidio al boleto, definiéndolo como algo que se impone “falsamente” en nombre de la solidaridad, cuando “no es más que una millonaria transferencia obligatoria a algunos empresarios del transporte de pasajeros”.

En otro momento, se menciona que “creemos también necesaria la pelea por la libertad individual”, aludiendo a conceptos expresados por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

El comunicado concluye con la frase: “La libertad individual es innegociable”.

Las gremiales de Campo Unido

El movimiento denominado Campo Unido nuclea a seis gremiales: Asociación Rural del Uruguay, Federación Rural, Comisión Nacional de Fomento Rural, Cooperativas Agrarias Federadas, Asociación Cultivadores de Arroz y Asociación Nacional de Productores de Leche.

La donación de las gremiales del sector agropecuario también fue objeto de cuestionamientos días pasados, en ese caso por parte de economistas vinculados al Frente Amplio, según se explica en la siguiente nota.