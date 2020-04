Polémica entre dirigentes del FA y ruralistas por aporte del agro al Fondo Coronavirus

El exdirector de OPP Álvaro García cuestionó el monto del aporte que el sector productivo realizará al Fondo Coronavirus, cuyos detalles fueron anunciados este martes por representantes de las gremiales del agro nucleadas en el sector Campo Unido al presidente Luis Lacalle Pou y otros jerarcas de gobierno.

El exministro de Economía y político del Frente Amplio (FA) dijo que "es falso" decir que las gremiales agropecuarias donarán US$ 100 millones.

García entiende que lo que se puede obtener por la renuncia al crédito fiscal derivado de lo que se tributa por el impuesto a la transacción de semovientes no llega al 50% de lo que se anunció, según escribió en su cuenta de Twitter.

Y, a la vez, cuestionó que el aporte que se hace desde el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y desde el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) sea exclusivo del sector productivo.

Tras lo que comunicó García, el expresidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) le respondió: "Las gremiales no donarán, sino que el sector aportará. Con todo respeto, el resto de tus apreciaciones son incorrectas". Y le trasladó un link de acceso al documento de creación del INAC. Lo que expuso Reilly fue respaldado por otro expresidente de ARU, Pablo Zerbino: "Aclaremos dijo Lemos! Bien Ricardo!", escribió Zerbino.

El Observador consignó ayer los detalles de cómo y quiénes hacen el aporte para llegar a esos US$ 100 millones.

Los aportes no los hace un murguista

En este cruce de exposiciones también se involucró el senador Sebastián Da Silva, del Partido Nacional, productor ganadero además, quien exhibió a modo de ejemplo una liquidación de un embarque, para dejar en claro qué aportes y a qué ámbitos se hacen en esos negocios. Y aludió indirectamente a García, reconocido letrista de murgas en el carnaval uruguayo.

Otros cuestionamientos

Otro cuestionamiento, relativizando el monto del aporte, lo expuso Gabriel Papa, también economista y exasesor del Ministerio de Economía y Finanzas. Papa afirmó que "la donación del agro es indignante" y acusó a directivos de entidades rurales de hacer de cuenta que son suyos fondos que son públicos.

"La donación de 100 millones de dólares del agro serían hasta 25 millones en renuncia de certificados que los empresarios, eventualmente, podrían usar ante el BPS (según Hernán Bonilla, Dr. de la Macro/MEF en Parlamento). El resto son fondos públicos destinados a INIA y INAC", explicó Papa.

Expresidente de INAC dice que hace falta una ley

En el marco de esta controversia, se involucró Alfredo Fratti, expresidente del INAC. En declaraciones a La Diaria, el actual representante nacional por Cerro Largo, también integrante del Frente Amplio, expresó que para concretarse el aporte anunciado por las gremiales es necesaria una ley aprobada en el Parlamento.

"Así esté toda la junta (del INAC) de acuerdo, el instituto no puede destinar fondos de ningún tipo que no sea para los fines específicos determinados en la constitución del INAC", explicó el ex presidente. Por lo tanto, es necesaria una norma para "cambiar el destino de los fondos", dijo Fratti y subrayó que "a no ser que se pase por encima de las leyes" esto no se puede hacer.

Los que anunciaron el aporte

El sector Campo Unido, cuyos representantes entregaron al gobierno un documento con los detalles de cómo se alcanzará esa donación de US$ 100 millones, la integran seis gremiales de productores: Asociación Rural del Uruguay, Federación Rural, Comisión Nacional de Fomento Rural, Cooperativas Agrarias Federadas, Asociación Cultivadores de Arroz y Asociación Nacional de Productores de Leche.