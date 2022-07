“Un TLC con China es una gran oportunidad para el país”

¿Cómo ha observado este inicio de gestión de un nuevo consejo directivo en la Federación Rural (FR)?

Se renovó parcialmente el consejo, con cambios en la mesa y se comenzó el período con mucho ánimo y actitud, pero por sobre todo con gran compromiso. Queremos una FR más fuerte y bien representativa y ahí tenemos mucho trabajo. En las primeras reuniones de este consejo tratamos de generar una agenda de temas, hay muchos que vienen de años y otros son nuevos, pero darle solución a muchas cosas no depende solo de nosotros y a veces sentimos que no se avanza, sobre todo en lo que depende del Estado, que tiene sus tiempos, y esto se nos hace pesado. También participamos en un montón de delegaturas, estamos sentados en mesas de muchos organismos donde se generan políticas importantes para el sector, pero dinamizar la creación y ejecución de las mismas es una puesta a punto fundamental para el sector.

El tema comunicación es súper importante, no solo cómo le llegamos a las federadas, es decir a los productores, sino también a la población en general, hemos puesto gran énfasis ahí, queda mucho por hacer y mucho camino por recorrer, pero empezamos y no es poco.

Trabajamos todos los temas, no solo los grandes, hay temas diarios que requieren soluciones rápidas que quizás no tienen mucha visibilidad y atrás de esos también está la FR.

La fortaleza de la FR está en sus federadas y en sus consejeros, por eso instamos a todos los productores que se acerquen y apoyen a la gremial local, porque a través de las mismas nos hacemos más fuertes.

En lo sanitario, descuento que bichera y garrapata son lo que más preocupa, ¿qué opina de lo que se está haciendo?

Vaya si son desafíos importantes, el tema bichera se encaminó, pero todavía hay eslabones sueltos en los que estamos trabajando articuladamente, tratando de definir lo que falta y con gran expectativa. Está proyectado que comience a funcionar en setiembre de 2023, pero se necesita un gran esfuerzo por parte de todos en donde los productores jugamos un papel fundamental. La Asociación Rural de San José (ARSJ) es una de las gremiales participantes del Observatorio Económico del departamento y en esta última edición, que fue la quinta, una de las preguntas que se hizo fue sobre el Programa de Erradicación de la Mosca de la Bichera y el 30% de los productores encuestados desconocían el plan, tenemos mucho trabajo ahí.

Estamos estudiando cómo financiar la campaña, es importante revisar todos los aportes que se dan por parte del sector, hacerlo por el Fondo de Enfermedades Prevalentes, como se está manejando en la actualidad, personalmente me parece una buena opción.

La garrapata es otro capítulo, hay mucha preocupación, ya no solo es el norte del país, se ha diseminado prácticamente en todo el territorio y volvemos al compromiso del productor, de profesionales y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para poder controlar dicho parásito.

Un TLC con China, ¿qué utilidad puede tener para el productor, implica a la vez algún riesgo?

Es una gran oportunidad para el país y principalmente para el sector agroexportador, que cuenta con ventajas comparativas interesantes. Estaríamos accediendo al principal mercado importador de carne del mundo y en crecimiento, con ventajas arancelarias. Las ventajas serían claras y con posibilidades de crecer en nichos de mercado de alto valor. Además, el sector podría atraer importantes inversiones chinas dada la seguridad de colocación.

Los riesgos del TLC se darían principalmente en otros sectores de la economía, de baja competitividad y muy vulnerables a la competencia de productos que vienen del exterior al no contar con la protección arancelaria con que cuentan actualmente. Eventualmente el gobierno puede promover medidas compensatorias para los sectores que fueran negativamente afectados. Sin dudas que esto es un acuerdo comercial y al comenzar la instancia negociadora estos temas estarán arriba de la mesa.

¿Cómo está el tema ataque de perros en San José, que es donde usted se desempeña como productora?

Es un tema que no es ajeno a nuestro departamento, quizás no con la frecuencia de otras zonas, pero sucede y es algo que tenemos que atacar como sociedad. El problema no solo afecta al sector productivo, también vemos en ciudades y pueblos la cantidad de perros sueltos y los desastres que provocan.

Se están manejando diferentes políticas como castraciones, chipeo entre otras, pero... ¿es esta es la solución de fondo? No, sabemos que hay que sacar los perros.

Para esto el gobierno debe actuar y asumir un rol preponderante. Volvemos a los tiempos del Estado, no son los mismos que los nuestros.

¿Qué se logró desde la creación del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA)? Hasta ahora nada y ya van dos años y medio de gobierno. Se está trabajando, pero necesitamos celeridad y que se defina qué se va hacer con los perros. Con lo expuesto anteriormente no quiero decir que solo el Estado tenga responsabilidad, porque los perros están sueltos y sin tenencia responsable por nuestra culpa, es necesaria una campaña en escuelas y entender que tener un animal implica responsabilidad y compromiso.

¿Aprecia más protagonismo y, a la vez, más reconocimiento de la mujer en la ruralidad?

Como siempre digo, vengo de familia de mujeres en el campo, no solo con campo, sino del campo, pero no por esto desconozco que es un sector que se vincula más al hombre. Hoy eso ha cambiado sustancialmente, considero que las mujeres nos animamos más, estamos en muchos ámbitos de decisión y discusión, tenemos mucha más visibilidad, porque siempre hubo mujeres en el campo y destacadas, y sí que hay ejemplos. Los tiempos cambian y nos vamos adaptando a estos y dando pelea.

¿Qué tan bueno es el momento para el productor?

Creo que es un muy buen momento del sector, pero siempre están los grandes temas, que los muy buenos precios han encubierto. Somos un sector altamente dependiente del clima, donde el cambio climático se ha notado en los últimos años, pasamos de sequías a inundaciones y nos vamos adaptando. El incremento de costos ha sido enorme, pero se nota el gran ánimo del productor, las ganas, los proyectos están a pesar de todas las incertidumbres.

Tenemos que seguir apostando, somos tercos, como productores debemos aprovechar las ventajas comparativas que son un gran valor agregado a la hora de vendernos al mundo.

Los números no mienten y se ven en la inversión que se está realizando y el consecuente derrame en el resto de la sociedad.

Algo a destacar, es el diálogo y el interés que demuestra este gobierno por el sector agropecuario, eso ha quedado de manifiesto varias veces, pero no por eso dejamos de decir que hay cosas que mejorar y a ejecutar.