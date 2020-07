Una beca para toda la vida

Por Marcelo Perera*

Comenzar o retomar una carrera para desarrollar una vocación, sin lugar a dudas, es una de las decisiones más trascendentes que debe tomar una persona. Esta debe sopesar los costos y beneficios de una elección que no está exenta de riesgos. Los costos son bastante inmediatos, el más importante es el tiempo que la persona dedicará a estudiar, y por lo tanto no podrá destinarlo a un trabajo (costo de oportunidad). Pero también están los costos directos como la manutención y eventualmente el costo de la matrícula del programa de estudios. La mayoría de los posibles beneficios, sin embargo, no son inmediatos y surgirán varios años después cuando la persona pueda desempeñar su profesión, su arte o su oficio. Este desfase temporal entre los costos y los beneficios, y la incertidumbre inherente a los mismos, tiene consecuencias conocidas: desarrollar una vocación no es una oportunidad al alcance de todos los jóvenes. Un hecho fortuito, como nacer en un hogar de bajos recursos, disminuye las chances de que un joven se embarque en un proyecto de formación, independientemente de su talento, de su esfuerzo y del beneficio neto que esa decisión podría reportarle a él y a la sociedad.

Las ayudas económicas a jóvenes en situación de desventaja socioeconómica pueden cambiar esta realidad, afectando sus decisiones de formación y equiparando las oportunidades de educación en la sociedad. Los estudios empíricos muestran que las políticas de becas tienen impacto real en la probabilidad de matriculación en estudios universitarios y en el rendimiento académico de los beneficiarios. Sin embargo, existe escasa investigación sobre los impactos de estas ayudas a largo plazo, por ejemplo en el acceso a un empleo de calidad o en los ingresos laborales de los jóvenes beneficiarios.

En esta oportunidad mostraré los resultados de una reciente investigación en la que analizamos el impacto de un programa becas en Uruguay, el programa de la Fundación Chamangá. Esta Fundación surgió en el año 2000 como una iniciativa que promueve la formación y el desarrollo vocacional de jóvenes uruguayos. Cada año otorga una veintena de becas a jóvenes de entre 18 y 30 años que inician o retoman su formación en instituciones educativas públicas y privadas del país. Desde su creación, Chamangá ha otorgado más de 300 becas para la formación en diferentes áreas de especialización a estudiantes de todo el país.

La beca consiste en una ayuda económica para la manutención durante un año (con opción a dos) y el acompañamiento de un equipo técnico y un tutor especializado en el área de formación del becario. Este acompañamiento incluye la realización de un proyecto personal y la orientación para concretar el plan de estudios y fortalecer otros aspectos vinculados al crecimiento personal del estudiante. Además, durante el año de la beca, el joven tiene una experiencia de trabajo voluntario en alguna actividad vinculada a su área de vocación.

La investigación tuvo como objetivo estimar el impacto de las becas en el desempeño laboral de estos jóvenes. Para ello utilizamos información de registros de la historia laboral del BPS para rastrear el empleo y los ingresos laborales de una muestra de jóvenes que solicitaron becas a lo largo de 20 años y cumplieron los requisitos para ser elegibles. Para proteger los datos personales, toda la información manejada en el estudio fue anonimizada.