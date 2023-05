Una de cada tres empresas industriales afirmó que el contrabando incidió en la caída de las ventas

Luego que el gobierno anunciara medidas para colaborar con los departamentos fronterizos y del litoral, y que el presidente Luis Lacalle Pou descartara la aplicación del “cero kilo” en esas zonas, la Cámara de Industrias (CIU) dio a conocer un estudio sobre empresas industriales que sufrieron perjuicios por la diferencia cambiaria con Argentina y el contrabando en sus ventas destinadas a zonas fronterizas.

El documento, elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de la gremial, logró establecer una caída de las ventas de las empresas industriales hacia zonas fronterizas con Argentina.

El relevamiento contó con las respuestas de 87 compañías.

Sobre el comportamiento de las ventas totales de la empresa en pesos uruguayos en el promedio del 2022 respecto a un año atrás, el 16% de los consultados respondió que se mantuvieron estables, el 36% que disminuyeron y el 42% que crecieron. En el caso del comportamiento de las ventas industriales que tuvieron como destino la zona fronteriza con Argentina, el 6% contestó que crecieron, el 26% que se mantuvieron, el 33% que disminuyeron, mientras que el 33% dijo que no disponía de información desagregada por zonas del país.

Los industriales fueron consultados sobre el impacto del contrabando en las ventas de 2022. La CIU planteó una pregunta: en el caso que las empresas hubieran reducido sus ventas totales, cuánto pudo incidir el contrabando en ese comportamiento. El 69% de los consultados dijo que no y el 31% restante opinó que el contrabando tuvo incidencia en la caída de la actividad.

Otra consulta refirió a la percepción sobre incremento del contrabando en lo que va de 2023. El 65% de las respuestas fue negativa y el 35% restante positivas.

Wikipedia Commons

Puente Internacional Salto Grande

En opinión de las empresas industriales, la principal fuente de contrabando es por razones de proximidad (53%), particularmente de las ciudades ubicadas en zonas fronterizas, el 37% contestó que el canal de ingreso de productos de contrabando fue a través de organizaciones delictivas y el 3% respondió que la razón fue el turismo.

Lacalle Pou se había referido más temprano al contrabando en zonas fronterizas. “Está la industria del contrabando en algunos departamentos. ¿Nadie va a vigilar eso? ¿Cuando se surten algunos comercios nadie lo ve, no se sabe dónde se venden (los productos de contrabando”, dijo el presidente en rueda de prensa.

Sobre las medidas adoptadas por el gobierno sostuvo que no solucionarán el problema el tipo de cambio que hay actualmente con Argentina. Agregó que lo que se pretende es que no se crucen desde Concordia algunos productos que ingresan al país. “Y vamos a desestimular al que va a hacer el surtido. Por eso, como se pedía desde el Centro Comercial de Salto, una sola medida para un bien de consumo no alcanza, tiene que ser un estímulo en varias partes”, expresó.