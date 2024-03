Una emprendedora contra una ex Gran Hermano que habría intentado estafarla con un sorteo

Una empresaria de relojes recurrió a TikTok para denunciar un presunto intento de estafa por parte de Daniela Celis, ex participante de Gran Hermano. Según su relato, Celis habría conspirado con su hermana para asegurar que una amiga suya ganara un sorteo organizado por la emprendedora. Josefina detalló la situación en un video que recibió el respaldo de varios usuarios.

En su cuenta @josefinapolarolo, compartió lo ocurrido. "Le pagué a Dani Celis para que promocione mi emprendimiento pero nunca entregué el sorteo y arreglé todo con su representante, Dani lo iba a subir a eso de las 20.30", explicó. Luego, reveló que dos horas antes, una cuenta llamada "Marti", seguida por la madre de Laia y Aimé, comenzó a seguir su perfil. Más tarde, una cuenta con el nombre "Sol" también la siguió, y Josefina asumió que eran amigas de la influencer.

El domingo, Celis anunció al ganador del sorteo, quien resultó ser la mencionada "Sol", que había seguido a Josefina antes de que se publicara el sorteo. Sin embargo, lo curioso fue que al usar el código de descuento, la compra se realizó a nombre de "Marti".

"La orden de compra era de $150.000 y al rato me llega una transferencia de Mara Celis, la hermana de Dani, porque habían gastado $180.000 y me transfirieron los $30.000", explicó Josefina. Poco después, la cuñada de Thiago Medina le dijo que la ganadora no tenía cuenta bancaria para hacer la transferencia.

"¿Me vas a decir que no tiene cuenta bancaria, Mercado Pago, ni Cuenta DNI, ni ella ni el marido y le pidió ayuda a Mara, que es tan buena que le prestó la plata?", se cuestionó Josefina. Le informó a la hermana de Celis que la compra no estaba registrada a nombre de Sol, y la respuesta la desconcertó: "Martu es su prima, ella lo compró a su nombre porque no está para poder retirarlo".

Daniela y Mara Celis

"¿Le pudo pedir los datos a la prima pero no pudo hacerle la transferencia a ella?", se preguntó la usuaria de TikTok. Luego de que Daniela dejara de seguir a Martina, Josefina decidió contactar a la representante de la ex participante del reality. Al día siguiente, Mara le envió capturas de pantalla de su conversación con Sol, lo que llevó a Josefina a cuestionarse: "¿Por qué me siguieron antes? ¿Por qué Dani la dejó de seguir? ¿Por qué la chica no tenía cuenta bancaria y le pidió ayuda a Mara?".

Basándose en estas dudas, Josefina tomó la firme decisión de no entregar el premio. "Dijeron que ellas se iban a hacer cargo pero no sé cómo lo habrán resuelto", concluyó. El video alcanzó las 384 mil reproducciones y 18 mil "me gusta".