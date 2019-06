Una frase de Luis Lecueder que motivará tu lunes

En 1971 Luis Lecueder fundó su propio estudio profesional, responsable del desarrollo del primer shopping de Uruguay -Montevideo Shopping- diez años después.

Actualmente el estudio, dirigido por uno de sus hijos, Carlos Lecueder, es administrador de los siete shopping centers que desarrolló en Uruguay: Montevideo Shopping, Portones Shopping, Tres Cruces, Nuevocentro, Salto Shopping, Mercedes Shopping y Colonia Shopping. También desarrolló y administra el complejo de oficinas World Trade Center Montevideo, WTC Free Zone –una zona franca de servicios- y Marina Santa Lucía, una urbanización náutica.

Su hijo Carlos siempre tiene presente una frase que a su padre le encantaba y que se ha convertido en el lema de la empresa: "Las grandes obras las sueñan los locos visionarios, las ejecutan los luchadores natos, las disfrutan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos".

Aunque hoy se asocie esa frase al propio a Luis Lecueder, en realidad es anónima. Carlos Lecueder contó a El Observador cómo llegó esta frase a oídos de su padre: "En el año 1972 nadie invertía en Punta del Este, el sector de la construcción estaba parado. En ese momento mi padre hizo un pequeño edificio de dos pisos, una cosa ínfima pero era el único que estaba haciendo, invirtiendo", relató.

Fue en ese momento cuando un puntaesteño que trabajaba en un hotel lo llamó y le dijo que tenía una frase guardada que le recordaba a lo que su estudio estaba haciendo.

"No era de esa persona. La tenía de algún lado", dijo Carlos Lecueder, quien hace diez años también encontró esa frase en el camino a la gruta del padre Pío, en límite entre los departamentos de Paysandú y Salto. "Nunca supimos de quién es la frase, pero es tan buena que la adoptamos como lema", agregó.

En el libro Ganadas y perdidas, de Alexis Jano, otro de los hijos de Luis Lecueder, Pablo (director de Océano FM) recuerda que a su padre le gustaba colocar esa frase en cuadritos para tenerla visible en cada lugar donde trabajaba.

Y Pablo Lecueder relata cómo él también tiene uno de esos cuadros: "Cómo regalo muy especial a alguien (mi padre) le mandaba un cuadrito de esos, y me acuerdo que una vez le dije que nunca me había mandado uno a mí. Me lo mandó y lo tengo siempre conmigo... Me lo dedicó: "Querido Pablo, que este cuadrito te anime siempre a tener sueños locos, pero recuerda ejecutarlos como luchador nato. Papá. 15 de setiembre de 1993".