Una gama más amplia de celulares: ¿cuál se adapta mejor a tu bolsillo?

Hace más de 20 años que existen smartphones y hace más de una década que los llevamos encima, íntimamente unidos a nuestros días –y buena parte de nuestras noches–, herramientas de uso obligatorio para buena parte del planeta que se comunica con textos, emojis, audios y, cada tanto, con llamadas telefónicas.

Al inicio de esta era de celulares inteligentes comprar un dispositivo de este tipo suponía una inversión que solía ser pensada y repensada. No solo por su precio elevado, sino porque los usuarios aún dudaban de su esencialidad. ¿Realmente necesito un “mono sabio” de este tipo para poder vivir? ¿Cuánto me ayudará en la vida y en el trabajo? ¿Para qué quiero todo eso si el teléfono es para hablar? Con el tiempo estas preguntas se contestaron solas, pero cualquiera haya sido la respuesta los smartphones llegaron a todos los rincones de la tierra y, en países de desarrollo medio y alto, a todas las clases socioeconómicas.

La omnipresencia de estos poderosos aparatitos hizo que los fabricantes comenzaran a pensar en cómo satisfacer a un mercado sofisticado y diverso, en el cual hay personas que están dispuestas a gastar cientos o miles de dólares en un celular de alta gama, mientras que otras pueden destinar mucho menos a ese rubro. Algo, sin embargo, los une: todos quieren contar que sus celulares andan muy bien, en particular en tres áreas: cámaras, batería y pantallas.

Samsung lanzó en abril la serie A, una colección de teléfonos de los que ya llegaron cinco a Uruguay (A10, A20, A30, A50, A70), diseñados para adaptarse a la forma en la que los usuarios se conectan y comparten información, sobre todo con millennials y otros jóvenes en mente. “La gente está cambiando la forma de conectarse, y sus smartphones tienen que poder seguir el ritmo. Nuestra nueva serie Galaxy A incorpora mejoras en las prestaciones esenciales para permitir estas interacciones en vivo, con diversas opciones para satisfacer sus necesidades cambiantes”, dijo DJ Koh, presidente y CEO de la división de Tecnologías de Información y Comunicaciones Móviles de Samsung, durante el lanzamiento.

¿Cómo elegir?

Ya disponibles en Uruguay, en un rango de precios que va desde US$ 170 a US$ 599, los nuevos teléfonos de la serie A vienen a competir con todas sus armas contra otras gamas medias de otros fabricantes a un campo que parece fértil. Según el informe Mobile Economy 2018, para 2025 el 80% de los usuarios de telefonía móvil de Uruguay tendrán un smartphone; en 2017 era el 55%.

Si bien gran parte de los aplausos y de los esfuerzos de marketing de las marcas se los llevan los celulares de gama alta que superan ampliamente los US$ 1.000 en tiendas uruguayas, los que dominan el mercado por cantidad son los de gama media e incluso baja. Esta colección A de teléfonos considera las necesidades y también las exigencias de un público que no está dispuesto o directamente no puede saltar la barrera de los mil dólares, pero que quiere que su celular de menos de US$ 500 sea lindo, rápido y que saque buenas fotos, entre otras cosas.

Todos estos renovados celulares son de alguna manera los herederos, con upgrade, de la popular serie J que fue lanzada en 2015. Suman funciones y mejores especificaciones, pero sobre todo añaden un nuevo rango de dispositivo que podría llamarse de “gama media alta”. Los J iban del espectro más bajo al medio. De hecho, si tenías o tenés un J y querés saber cuál sería el A que mejor se adapta a tus necesidades, el sitio web de Samsung Uruguay incluye algo así como un convertidor que sugiere la alternativa.

El A70 es el mejor terminal de esta serie que se ofrece en Uruguay; se puede comprar desde US$ 599 y viene cargado con especificaciones que lo hacen realmente interesante. Con una pantalla de 6,7” Full HD, un poco más grande que el resto de los celulares de esta serie, una batería superpoderosa y cámaras que suman 88 megapíxeles, el combo que ofrece es atractivo, sobre todo para quienes consumen muchos contenidos múltimedia y se conectan permanentemente a redes sociales.

En otros países ya se vende el A80, que incluye una cámara triple giratoria que rota para tomar imágenes frontales y también selfis, cargada con 48MP en su lente principal, 8MP en el gran angular y un tercer sensor 3D.

De menor a mayor, cada celular muestra mejoras que sobre todo se traducen en la velocidad de reacción (por el procesador), en las pantallas y en las cámaras. El A10 es sensiblemente más lento que el A70 y por obvias razones: este último modelo es un primo hermano con credenciales de los celulares de alta gama de Samsung. De hecho, la batería del A70 (4.500 mAh) no solo es la más poderosa de la serie sino que incluso supera a los dos mejores smartphones de la marca, el S10 que viene con 3.400 mAh y el S10+ que viene con 4.100 mAh. La apuesta por una batería poderosa, que no te deja a pie en mitad del día –el talón de Aquiles de muchos de los celulares “caros”–, es clara en esta serie.

¿Qué diferencia entonces a estos celulares de otros que cuestan el doble, triple o cuádruple? El diseño indudablemente difiere mucho de la gama alta y predomina el plástico en vez del metal y el cristal. Los procesadores no llegan a equiparar el poderío de los que le dan vida al S10 y al S10+. La memoria RAM, que define también la velocidad de la transmisión de información, va en la serie A desde 2 a 8 GB, mientras que en la gama alta varía entre 8 y 12 GB. Esto hace que la experiencia en un A10 sea francamente más lenta que en un A70. La diferencia de precio (de más de US$ 400) lo atestigua.

Las cámaras mejoran mucho en esta serie y en algunos modelos incorporan efectos como el bokeh (el desenfocado del fondo que antes solo se lograba con cámaras DSLR), pero no llegan al nivel de las de los smartphones de gama alta.

Por eso la mejor recomendación para el usuario es que estudie con cuidado las especificaciones técnicas de cada dispositivo de esta serie A. Para muchas personas la velocidad de carga no es un diferencial a la hora de pagar más o menos, pero para otros (por trabajo o estilo de vida) contar con carga rápida puede ser una función importante. Los modelos A20, A30 y A50 vienen con carga rápida de 15W, mientras que en el A70 (25 W) la carga es más veloz. Esta aparentemente pequeña diferencia determina que la batería de un A70 pase de 0 a 100% en una hora y veinte minutos, aproximadamente. Si esto es o no vital, dependerá de cada usuario.

Pasen y vean. Un celular para cada bolsillo.

Tabla comparativa (para ver hasta el modelo A70 desplace hacia la derecha)

Tabla completa aquí