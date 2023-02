Una grada cayó durante el Desfile de Llamadas en Durazno; hubo varios heridos y una denuncia

Una grada se cayó y varias personas resultaron heridas durante el Desfile de Llamadas en Durazno este sábado 18 a la noche, que estuvo organizado por la intendencia de ese departamento.

Alrededor de las 22:30, una grada ubicada en las calles Lavalleja y 18 de Julio se cayó a pesar de que tenía poca gente encima y no estaban saltando. Los espectadores estaban simplemente viendo el espectáculo cuando la estructura “se ladeó y se vino abajo”, dijo Andrés Badell, una de las personas que estaba allí, al medio local Durazno Noticias.

Badell confirmó estos hechos a El Observador: “En un momento veo cómo la grada comienza a caerse hacia un lado. Se cayó sin más, se ladeó como se cierra una tijera”. Según afirmó, “momentos antes” de la caída había niños debajo de la grada, pero habían salido antes de que se tumbara.

“No había muchísima gente. Había tres o cuatro adultos parados, el resto estaba sentado; había lugares libres. No estaba atiborrada”, comentó. Badell pudo ver, antes de que cayera, que la grada tenía “ataduras de alambre” en las intersecciones de la estructura. “En ese momento no me puse a investigar si era algo simple o para reforzar la estructura”, apuntó.

Él estaba, junto a su esposa, parado detrás de las gradas. Sus tres hijos —de entre 9 y 14 años— estaban sobre la estructura. “Atiné a sostener la grada (cuando cayó), quise tratar de aminorar algo”, manifestó. Se golpeó los brazos —el derecho quedó atrapado contra el piso— y también se hizo daño en las piernas.

“Todo fue muy rápido. En la vorágine lo que hice fue sacar mis brazos, me fijé de buscar a mis hijos. Mi hija lloraba en el medio de la gente. Se había caído gente encima”, contó. Luego comenzó a recibir asistencia médica, en primer lugar de unas espectadoras que estaban allí que “se notaba por cómo hablaban que trabajaban en algo de la salud”, hasta que unos minutos después llegó la ambulancia. Junto a su hija fueron llevados al hospital y les dieron el alta recién sobre las 1:30-2:00 de la madrugada del día siguiente.

En cuanto a otras personas lesionadas, Badell dijo que en la emergencia también había “un señor que la grada le golpeó la cabeza al caer”, acompañado por su esposa que “la gente le cayó encima y perdió el conocimiento”. Hubo niños que sufrieron “traumatismo de cráneo y cortes en la cara”, señaló.

Él presentó una denuncia ante la Policía, porque “es lo que corresponde en esta situación”. “Si uno está en un espectáculo lo que pretende es que todo esté en condiciones para poder estar tranquilo y disfrutar. Hubo una negligencia en algún lado, porque las gradas se tienen que plantear de forma que soporten la cantidad de gente. Algo se planeó mal, alguien cometió un error, corresponde que alguien se haga responsable”, aseguró.