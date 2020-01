Una vaca tuvo cría en la mañana, a la noche la degollaron y le robaron el ternero

El abigeato tiene acribillado a un matrimonio de pequeños productores lecheros de El Colorado Chico, en Progreso Canelones. La última vez que sufrieron este delito fue el pasado miércoles con una vaca recién parida. Hartos del delito, los productores decidieron invitar al actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a visitar el tambo para que vea el “espantoso panorama” que se vive en el campo.

La vaca tuvo a su cría el miércoles en la mañana. El productor no quiso molestar al animal recién parido y decidió realizar el traslado al tambo al otro día. Sin embargo, esa noche la madre fue degollada –le cortaron los cuartos trasero y delantero– y al ternero lo robaron.

María Rosa es la propietaria del tambo, que explota algo más de 70 hectáreas. La mujer no supo contabilizar cuántas vacas en ordeñe tienen actualmente, porque en el último tiempo el abigeato los tiene a mal traer.

“Estamos cansados, no damos más. No sé qué vamos hacer. Nos siguen robando vacas. Es una desilusión impresionante. Somos un matrimonio mayor, pero seguimos trabajando y que nos pase esto hace que se nos caigan los brazos”, narró la productora a El Observador.

Su producción se ha visto desestabilizada dado que en el último tiempo les han robado siete terneros y tres vacas. Si bien la Policía ha actuado muy rápido, la tambera reconoció que “nunca se esclarece nada”.

Es por eso que invitó al actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a visitar el establecimiento para que vea “el panorama tan espantoso que estamos viviendo”, dijo.

“No es decir consigo otra vaca y la pongo de repuesto, tengo que esperar dos años para poder entorar a esa vaca para que luego me de cría. Después de eso empiezo recién a producir. No es fácil. Siempre estamos en la lucha, no puede ser”, lamentó.

El tambo viene de generación en generación. Lo comenzaron sus suegros, lo siguió su esposo y ahora se encarga su hijo. “Pero cada vez tenemos menos animales. Se nos caen los brazos. Esto así no puede seguir. Trabajamos para los malvivientes que no trabajan”, señaló.

A su vez, la productora coincidió con las palabras del futuro ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, cuando afirmó que hoy el abigeato es “un negocio”. “Tiene razón, porque te sacan los mejores pulpones, o te roban la vaca entera, y venden la carne. Los tontos somos nosotros que trabajamos. A veces nos da lástima mandar a una vaca al frigorífico, pero viene el chorro y te la roba. Te quedas sin el pan y sin la torta”, concluyó.

Esta semana se conoció un caso similar en Canelón Chico. Un productor lechero encontró en su campo a una de sus 60 vacas tirada en una zanja, enterrada en el barro, sin uno de sus cuartos traseros y, lo peor de todo, es que aún estaba con vida.

El gobierno electo puso arriba de la mesa el abigeato como problema de seguridad que debe ser combatida. El futuro ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, se mostró partidario de agravar las penas por este delito, ya que consideró que actualmente "es negocio robar" en el campo. "Es más fácil robar porque los animales valen, la carne vale y es más fácil robar que trabajar. Eso es lo que está pasando", dijo este jueves el jerarca designado en conferencia de prensa, después de reunirse con el presidente electo Luis Lacalle Pou.

Uriarte señaló que "comúnmente" los fiscales argumentan que las personas que son detenidas cometiendo abigeato lo hacen por necesidad, ante la falta de comida. En sus declaraciones a los medios, el ministro designado afirmó que esas personas son "una absoluta minoría hoy por hoy".

Por su parte, el futuro ministro del Interior Jorge Larrañaga, anunció el miércoles que la cartera creará una dirección nacional de seguridad rural, que trabajará en coordinación con otros ministerios y organismos para combatir el abigeato en el campo, trabajando de forma coordinada con el Ministerio de Defensa Nacional, el de Ganadería, Agricultura y Pesca, así como intendencias y el Instituto Nacional de Carnes.