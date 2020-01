La terrible historia de la vaca que le quitaron un cuarto y siguió con vida

En un campito ubicado en la ruta 107, en Canelón Chico, Raúl Faina lleva adelante una pequeña producción lechera, pero el viernes 3 se encontró con el peor panorama: una de sus 60 vacas estaba tirada en una zanja, enterrada en el barro, sin uno de sus cuartos traseros y, lo peor de todo, aún estaba con vida.

El lunes 30 de diciembre Faina recorrió ese campo y todo estaba bien. El predio está ubicado a un kilometro del tambo y es utilizado como apoyo para las vacas secas y de reposición. Volvió a ese potrero el viernes 3, cuando notó la ausencia de una de sus vacas, que posteriormente encontró a su animal enterrado en el barro a orillas de una cañada.

“Fue una escena terrible, porque le habían sacado el cuero y la parte de atrás de un cuarto. Le habían sacado más de 10 kilos (de carne). Se ve que la corretearon, cayó adentró del pozo de barro y la atacaron. Pienso que no se llevaron más porque había todo barro. Se llevaron la carne y a la vaca la dejaron viva”, narró Faina, con la voz entrecortada, a El Observador.

Para terminar con el sufrimiento del animal el productor tomó la decisión de sacrificarla. Pidió asistencia a su hija que se encontraba en la casa, ubicada a un kilómetro de ese lugar. “Le dije: grabá un video, de no más de un minuto, porque no se podía creer. Si yo decía que esa vaca estaba viva cuando la encontré nadie me iba a creer. El pobre animalito estaba totalmente lúcido”, lamentó.

Faina es tambero de toda la vida. Actualmente ordeña 60 vacas en 36 hectáreas propias y 60 arrendadas. Su padre tuvo un “tambito” y él continuó con el emprendimiento. Al tratarse de un tambo familiar de baja escala, este productor conoce a todas y a cada una de sus vacas. Asegura que ellas, por su parte, reconocen su voz y a los integrantes de la familia. “Uno le tiene cariño a sus animales. Con mucho dolor tuve que faenarla. No fue nada fácil, pero no la podía ver sufrir más”, dijo.

Es la primera vez que este tambero sufre un ataque de estas características. Si bien en otras ocasiones le han robado vacas, al igual que a vecinos de la zona, nunca vio nada igual. “No sé si habrán antecedentes de este tipo. Fui a la seccional N° 1 vieron las fotos que llevé y decían que nunca habían visto algo así. Los policías están acostumbrados a ver abigeatos y faenas clandestinas, pero esto nunca. Los canales de televisión no pueden pasar las imágenes porque son muy agresivas”, indicó.

La denuncia fue realizada y la Policía acudió al lugar. Sin embargo, el tambero reconoció que “es difícil” que se pueda encontrar a los culpables.

“Fue horrible. Ver un animal con parte del cuerpo en carne viva, con las vísceras afuera. Se ve que había pasado más de un día porque tenía gusanos y bichos tremendos. Fue horrible ver a ese animal totalmente lúcido observando todo lo que estábamos haciendo. Fue muy desagradable”, aseguró.

Finalmente, el productor hizo referencia a la necesidad de adoptar nuevas medidas que faciliten la labor policial y reclamó que el nuevo gobierno –que asumirá el próximo 1° de marzo– saque las leyes que hagan falta para terminar con esta situación. “Que hagan algo porque productores rurales vamos a quedar pocos si seguimos así. De esta manera nos están corriendo”, concluyó.

Imperdonable

El futuro ministero de Ganadería Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, se pronunció sobre el tema a través de su cuenta de Twitter y lo calificó como "imperdonable".

IMPERDONABLE: Circula por las redes un video de una vaca lechera de un productor de la ruta 107 en Canelones, a la que le amputaron viva las dos patas. Y el noble animal aun esta vivo. Para no herir sensibilidades no lo compartimos. Ojala agarren a los responsables de tal maldad! — Carlos Maria Uriarte (@uriartec1) January 4, 2020

Lluvia de apoyo

El apoyo de las gremiales lecheras no demoró en llegar. A través de un documento, firmado por ocho gremiales del sector, se exigió la toma de responsabilidaes y se instó a que la Policía, las intendencias, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y la Justicia pongan "fin a este flagelo que jaquea a la familia tambera".

"Este video muestra la terrible situación que vivimos hoy. Basta! Parece que desapareció el gobierno, es la ley del más fuerte? Donde están los que deben protegernos de estas bestias? Hasta cuándo?", escribió, por su parte, el tambero y gremialista de Canelones, Justino Zavala en su cuenta de Twitter.