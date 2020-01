Uriarte partidario de agravar penas por abigeato: "Es negocio robar" en el campo

El futuro ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, se mostró partidario de agravar las penas por abigeato, ya que consideró que actualmente "es negocio robar" en el campo. "Es más fácil robar porque los animales valen, la carne vale y es más fácil robar que trabajar. Eso es lo que está pasando", dijo este jueves el jerarca designado en conferencia de prensa, después de reunirse con el presidente electo Luis Lacalle Pou.

Uriarte señaló que "comúnmente" los fiscales argumentan que las personas que son detenidas cometiendo abigeato lo hacen por necesidad, ante la falta de comida. En sus declaraciones a los medios, el ministro designado afirmó que esas personas son "una absoluta minoría hoy por hoy".

"Creo y exhorto a aquellos que tengan la necesidad de tener que robar para alimentar a sus familias que pidan. Porque creo que la mayoría de los productores del Uruguay, si les piden algo para alimentar a sus familias, no les van a negar y no hay necesidad de exponerse al delito y que sean metidos en una misma bolsa que los malvivientes que ni respetan los derechos de los animales", reflexionó Uriarte, que durante la campaña electoral fue asesor en materia agropecuaria del candidato Ernesto Talvi.

Este miércoles el próximo ministro del Interior, Jorge Larrañaga, aseguró que bajo su gestión se creará la dirección nacional de seguridad rural, que contará con la colaboración de otros organismos, como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el de Defensa Nacional, así como las intendencias y el Instituto Nacional de Carnes (INAC). También está a estudio la posibilidad de ampliar la legítima defensa en el ámbito rural, algo que podría incluirse en la ley de urgente consideración. La idea es que la legítima defensa no abarque solamente el edificio del establecimiento rural (la residencia de los productores), sino también las otras zonas del campo.

Uriarte dijo que comparte "plenamente" la intención del Ministerio del Interior y que espera que "las cosas cambien a partir del 1° de marzo". "Esa es la expectativa que tenemos para revertir la situación del campo, que es de absoluta exposición e impunidad al malviviente", dijo el futuro titular de la cartera, que estará acompañado por Ignacio Buffa como subsecretario y María Fernanda Maldonado como directora general.

Leonardo Carreño

Consultado sobre la situación actual, Uriarte aseguró que no hay policías en zonas del interior. "Las comisarías están prácticamente vacías con pocos funcionarios y lo menos que pueden hacer es salir a recorrer", apuntó. Además, dijo que el "tipo de funcionario" es inadecuado, ya que no tienen "conocimientos prácticos" sobre razas y productores, por lo que no es posible "detectar fácilmente un robo o abigeato".

La ley vigente contra los delitos de abigeato es de agosto de 2016, aprobada bajo el mandato del entonces ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre. La normativa establece penas que van desde los dos a los ocho años de prisión. Además, establece como agravantes "ser jefe o promotor del delito", "poseer la calidad de hacendado o productor agropecuario", así como la de "poseer la calidad de funcionario público cuando haya actuado con violación de deberes de su cargo".

Para Uriarte es necesario introducir dentro de la normativa a aquellos que venden la carne robada. También criticó que muchas veces se dicte prisión domiciliaria nocturna en los casos de delincuentes primarios.