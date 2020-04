Universidad de Japón celebró graduación con robots de sus estudiantes por el coronavirus

Entre todas las actividades que se cancelaron mundialmente a causa de la expansión del coronavirus, se encontraron varias ceremonias de graduación de primavera de Japón. Pero la Business Breakthrough University de Tokio se rebuscó para que sus estudiantes no se quedaran sin celebrar el final de sus carreras y organizó un evento remoto.

Graduation at Tokyo Business Breakthrough University - perhaps a glimpse of the future pic.twitter.com/9fBoRvrHC8