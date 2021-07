Uno a uno, así fueron los errores que hicieron colapsar a Simone Biles

Simone Biles estaba destinada a ser la reina de los Juegos con su objetivo inicial de ganar seis medallas de oro. Pero por ahora es la historia más dramática de Tokyo 2020: fue reemplazada en la final del concurso general de equipos femeninos "por razones médicas" y es duda para el resto del evento, según la Federación Estadounidense de Gimnasia, antes de que la propia interesada hablase de que dio el paso para no comprometer su salud mental.

La estrella de la gimnasia, cuatro veces oro olímpico en Rio-2016, abandonó brevemente la sala tras el ejercicio de suelo y luego regresó con su equipo, pero ya con el estatus de reemplazante para las barras asimétricas y los otros dos aparatos que quedaban en el programa (suelo, barra de equilibrio).

Biles explicó después que su retirada del concurso por equipos se debió a "demonios en la cabeza" y señaló su intención de cuidar su "salud mental".

"Desde que entro al tapiz, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza (...) Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar", explicó a la prensa.

"Vamos a ir paso a paso y ver lo que pasa. La terapia ayuda mucho, así como la medicina. Pero cuando te encuentras en una situación de alto estrés...".

"Simplemente no confío en mí tanto como antes. No sé si es la edad. Siento como si no me divirtiera tanto", afirmó llorando.

¿Cuáles fueron sus errores?

Las fallas de Simone Biles en los #JuegosOlimpicos “Estoy lidiando contra todos esos demonios” dijo. pic.twitter.com/OmiB8lYcrc — Diego Rios (@diegorios81) July 27, 2021

El domingo, en el primer día de la prueba por equipos, Biles fue eficaz en sus objetivos, pese a signos de titubeo poco frecuentes en ella.

Biles, que tiene en su palmarés cinco medallas olímpicas (cuatro oros y un bronce, todas en Rio-2016) y 19 títulos mundiales, podía aspirar en Tokio-2020 a seis oros, lo que le permitiría superar el récord que ostenta en la gimnasia la soviética Larissa Latynina con nueve títulos olímpicos. Ahora puede alcanzar cinco, lo que le permitiría alcanzar el récord, siempre y cuando vuelva a la competencia el jueves en la final all around.

Barras asimétricas

El domingo, en la fase de clasificación individual, la estadounidense consiguió con apuros su clasificación en las barras asimétricas, que nunca fueron su fuerte, terminando como octava y última clasificada. Fue la prueba donde tuvo menos errores, pero también donde tomó menos riesgos. El video aquí.

Suelo

Biles, de 24 años, terminó segunda en suelo, su mejor prueba, tras poner los pies fuera de la zona practicable en uno de sus saltos. Aqui el error.

Salto de potro

En salto tuvo su mejor actuación en el primer día, donde terminó primera, aún con una caída que no fue buena.

Su caída en el salto de potro

Viga de equilibrio

Otra performance pocos inspirada, con pocos riesgos para una atleta de su calidad, y una caída nuevamente con errores.

Su caída en la viga de equilibrio

Salto de potro, día 2

El martes, en las finales por equipos, salió a competir primero en salto, y otra vez una actuación con errores.

Tras ese salto se fue al vestuario, lo que hizo pensar que no participaría del ejercicio de barras asimétricas, en la que es más floja. Pero cuando volvió ya lo hizo como suplente.