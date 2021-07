Seguí a los uruguayos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

15/7/2021. Hora 16.50. El equipo de remo de Uruguay integrado por Bruno Cetraro y Felipe Klüver llega este viernes a Tokio. Será el segundo deporte que pisa tierra nipona, después de los adelantados Pablo Defazio y Dominique Knuppel, quienes participarán en vela en la categoría Nacra 17.

Cetraro, Klüver y el entrenador Osvaldo Borchi componen el equipo celeste que competirá en doble par peso ligero y que va por el objetivo de clasificar entre los 12 mejores del mundo, con la aspiración de conseguir un diploma olímpico, distinción que le entregan a los ocho primeros.

Camilo dos Santos

Cetraro y Klüver

Los remeros viajaron en la primera semana de mayo a entrenar en la altura de México donde comenzaron la etapa final de la preparación para los Juegos Olímpicos. En junio volaron a Galicia, España, donde completaron los trabajos. Este jueves se embarcaron a Japón.

La dupla comenzó a prepararse para los Juegos en febrero 2020 para el preolímpico de Brasil en marzo de ese año y para Tokio de julio 2020. Debido a la pandemia de covid-19, y la postergación por un año de la competencia, la dupla sumó un año de entrenamientos.

En su preparación en España contaron en El Espacio de Referí en Twitter Spaces que para comenzar a adaptarse al horario de Japón fueron adelantando la hora en que iniciaban su actividad diaria al punto que dos días antes de viajar se levantaron a las 4 de la mañana y entrenaban a oscuras en el agua, en plena noche, guiados por la luz de un celular.

Antes de salir de España, el entrenador Borchi destacó el camino que recorrieron hasta acá y el trabajo de los remeros para los Juegos y de la selección que esta semana consiguió un séptimo y un noveno lugar en el mundial juvenil, registros que reflejan el éxito del proyecto que desarrolla el entrenador argentino en el remo uruguayo.

Presentaron el sello del Correo Uruguayo de los JJOO

14/7/2021, hora 21. En una ceremonia que se celebró este miércoles en el Comité Olímpico Uruguayo (COU), el Correo Uruguayo presentó su sello conmemorativo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Presentaron el sello conmemorativo de los JJOO del Correo Uruguayo

La emisión fue anunciada oficialmente en una ceremonia en la que participaron las autoridades del Correo Uruguayo, encabezado por Rafael Navarrine, de la Secretaría Nacional del Deporte que tuvo como representante al subsecretario Pablo Ferrari y el COU que tuvo al presidente Julio César Maglione.

Aprahamian: estuvo en suspenso su viaje a los Juegos por covid-19

14/7/2021, hora 20. El judoca uruguayo, Mikael Aprahamian, explicó en El Espacio de Referí de Twitter Spaces que estuvo en suspenso su participación en los Juegos Olímpicos luego que dos semanas antes de viajar a Tokio diera positivo de covid-19.

Aprahamian se encuentra radicado en Valencia, donde estudia y entrena. Allí completó el final de su preparación para su estreno en los Juegos.

Mikael Aprahamian

Hace 10 días se conoció un positivo en las instalaciones que entrena y el uruguayo se sometió a controles. Su resultado también arrojó positivo. A raíz de esa situación no podía viajar a Tokio y se sometió a un seguimiento diario de la enfermedad, de la que no tuvo síntomas, porque hasta tanto no tuviera estudios negativos, no podría viajar.

El Comité Olímpico le postergó el viaje y saldrá de España el miércoles 21. Llegará para la ceremonia de apertura del viernes 23 y competirá en primera ronda el martes 27.

¿Dónde se podrán ver los JJOO en Uruguay?

13/7/2021, hora 16.06. Autoridades de TNU y de Tenfield confirmaron a Referí que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se podrán ver en Uruguay a través de la televisión abierta y televisión paga, y además Claro anunció que lo transmitirá en YouTube a través de cuatro canales.

En la televisión abierta los Juegos Olímpicos se podrán ver en TNU, en todos los cables a través de las señales de Vtv y Vtv Plus y Claro lo emitirá en sus canales de YouTube.

TNU y Vtv anuncian 200 horas de transmisión a partir del viernes 23, cuando se realice la ceremonia inaugural. Tendrán tres franjas de programación diaria que estará copada por los JJOO, la primera entre la hora 8.30 y las 12, de 16 a 19 con un resumen de lo mejor del día y de 20.30 a 1.

Cetraro y Déborah Rodríguez, los abanderados

8/7/2021, hora 15.30. El directorio del Comité Olímpico Uruguayo designó al remero Bruno Cetraro y a la atleta Déborah Rodríguez abanderados de la delegación uruguaya en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos.

Es la primera vez que los abanderados serán dos, un hombre y una mujeres. Hasta Río 2016 era uno por país.

La ceremonia inaugural se realizará el viernes 23 de julio a la hora 20 local (8 de Uruguay) y no tendrá público, al igual que toda las competencias de Tokio 2020.

Participarán 11 deportistas uruguayos

8/7/2021, hora 15. El Comité Olímpico Uruguayo confirmó que su delegación en los Juegos Olímpicos estará integrada por 11 deportistas que competirán en cinco deportes, remo, natación, atletismo, vela, judo.

Camilo Dos Santos

Pia Fernández

La deportistas son Pia Fernández (1.500 m), Déborah Rodríguez (800 m) y Emiliano Lasa (salto largo), en atletismo, Mikael Aprahamian en judo (-81 kilos), Enzo Martínez (50 m libre) y Nicole Frank (200 m combinado) en natación, Bruno Cetraro y Felipe Kluver en remo (doble par peso ligero) y tres competidores en yachting: Pablo Defazio y Dominique Knuppel (clase nacra 17) y Dolores Moreira (laser radial).

Además, habrá un árbitro uruguayo en las competencias, el internacional de waterpolo Daniel Daners.

Defazio-Knüppel: los adelantados de la delegación celeste

5/7/2021, hora 6.00. Los integrante del equipo de vela que competirá en Nacra 17, Pablo Defazio y Dominique Knuppel, fueron los primeros deportistas uruguayos en arribar a Tokio. Se embarcaron en Montevideo el sábado 3 de julio y llegaron a Tokio el lunes.

Durante 10 días estuvieron en un hotel, entrenando en sus habitaciones, alimentándose en el mismo lugar y solo tenían permitido salir a entrenar.

La vela tiene como sede Enoshima. Allí se desarrollarán todas las actividades náuticas.

Oliver Umpierre

Defazio y Knuppel en el Nacra 17

En El Espacio de Referí en Twitter Spaces, Defazio y Knuppel contaron sobre sus primeras horas en Japón, las dificultades con los alimentos y todas las restricciones y controles que debieron superar.