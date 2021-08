Pia Fernández anunció que correrá los 1.500 m "rota física y emocionalmente"

La atleta uruguaya Pia Fernández anunció a dos horas de su participación en los 1.500 m de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 que participará de la prueba a pesar de haber sufrido una lesión muscular que no le permitirá estar al 100% en sus condiciones físicas.

La prueba (serie clasificatoria en las que se reparten un total de 24 plazas para las semifinales) comenzará a la hora 21.35 de Uruguay

En sus redes sociales, la oriunda de Flores escribió: "Normalmente un día previo a un gran campeonato estaría posteando una linda foto, con una frase motivadora... Hoy con mi corazón y sueños rotos, solo me queda agradecer a todos por el apoyo. Agradezco cada mensaje, cada foto y muestra de cariño que recibí, también a las personas que estuvieron estás últimas 72 horas a mi lado haciendo e intentando lo imposible, buscando una mínima pizca de esperanza, por intentar llegar y salir de esta situación. Con un duro golpe de realidad, rota física y emocionalmente, hoy por voluntad propia y bajo mi propia responsabilidad, decido pararme en esa línea de largada porque me lo merezco y porque trabajé muy duro por esto. Y también, porque huir no es una opción".

"Hoy decido enfrentarme a la realidad, aunque duela y no sea cómo lo soñé y planifiqué. Pero es lo que toca y como siempre voy a dar todo, al menos "todo" lo que mi cuerpo hoy me permita dar. Hoy más que nunca voy a necesitar todo ese apoyo y buenas vibras qué siempre transmiten. Siento mucho decepcionar a todos quienes confiaron en mí y se ilusionaron conmigo. Hoy me propongo intentar disfrutar pese a todo, y pase lo que pase prometo sobre todo, que esto no termina acá. Gracias por todo y perdón por tan poco", anunció la uruguaya.